Jour de rentrée au conseil municipal de Gatineau

Si le maire a indiqué la semaine dernière que l'automne s'annonce chargé, les discussions budgétaires prévues à l'automne seront au coeur des discussions pour bon nombre de conseillers.

Le président du conseil, Daniel Champagne croit que la Ville de Gatineau doit trouver des façons de diversifier ses revenus pour accélérer la cadence dans le rattrapage en matière d’infrastructures.

M. Champagne, qui souhaite que Québec accorde un point de la taxe de vente du Québec (TVQ) aux villes pour les aider à financer les services aux citoyens, espère que le conseil se prononcera sur cette question.

C’est 1,3 milliard au niveau des infrastructures. Moi, je m’attends à ce que notre conseil municipal prenne des positions plus claires, plus précises et qui s’exprime sur les avancés que nous avons fait sur nos infrastructures, mais aussi sur ce que nous allons faire pour répondre favorablement à ces problèmes d’infrastructures une bonne fois pour toutes , a-t-il mentionné.

Daniel Champagne souhaite le transfert d'un point de TVQ aux municipalités Photo : Radio-Canada

Le conseiller Champagne souhaite également des discussions sur les services aux usagers de la Société de transport de l'Outaouais (STO). Même s'il appuie le projet de train léger pour l'ouest de la Ville, il rappelle que ce projet ne verra pas le jour avant au moins 10 ans. D'ici là, il dit s'attendre à ce que la STO adopte rapidement des solutions pour régler les enjeux de transport en commun dans ce secteur.

C’est une entité qui est indépendante de la Ville, mais il y a aussi un bon pourcentage, près de 50%, qui dépend de la Ville, donc nous avons quand même une responsabilité de mettre une certaine pression pour qu’il y ait des améliorations à court et moyen termes. Je m’attends à ce qu’il y ait des changements importants . a ajouté M. Champagne.

Le conseiller Daniel Champagne entend aussi revenir à la charge avec sa proposition d'intégrer les services de la STO à ceux de la ville de Gatineau.

Pour sa part, la conseillère Louise Boudrias veut aussi se pencher sur la question des infrastructures.

Même si elle appuie les efforts déployés par le maire Maxime Pedneaud-Jobin et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'obtention d'un nouveau pacte fiscal, la conseillère croit que le conseil devra faire des choix difficiles lors des discussions budgétaires de novembre.

Nous n’avons pas le choix, des problèmes d’égouts, j’en ai dans mon quartier, il y en a sur l’ensemble du territoire, nous ne pouvons pas demander aux citoyens de vivre avec ça, c’est impossible , a-t-elle précisé.

Je pense qu’une Ville doit offrir des services de base à sa population et par la suite nous pouvons travailler sur un ensemble de projets, à un moment donné il faut prendre des décisions. Louise Boudrias, conseillère du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond

L'élue du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond souhaite aussi des suivis sur les retards en matière de réparation des nids de poules et de marquage de rue. Elle entend également demander un état de situation sur les coûts engendrés pour la ville par le nouveau plan de gestion des matières résiduelles.