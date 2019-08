Tempête tropicale : les Maritimes risquent d’essuyer de fortes pluies

La tempête tropicale Erin se forme au large de la Caroline du Nord, à environ 525 km au sud-est du cap Hatteras.

Erin devrait ensuite commencer à se diriger vers le nord-est en direction du Canada Atlantique ce soir, cette nuit et mercredi, apportant probablement de la pluie forte et des vents soufflant en rafales sur certaines parties des Maritimes plus tard jeudi et vendredi , indique Environnement Canada dans un bulletin publié très tôt mardi matin.

Les effets de la tempête sur les Maritimes vont dépendre de sa trajectoire, explique Environnement Canada.

Les quantités de pluie pourraient atteindre de 50 à 100 mm par endroits

Les vents pourraient être suffisamment forts pour causer des pannes de courant et des dégâts mineurs.