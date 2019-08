La traverse des Chaudières rouverte à la circulation

La traverse des Chaudières est rouverte depuis 5 h ce matin. Au coeur des deux villes d'Ottawa et de Gatineau, elle fera l'objet de travaux majeurs au cours des trois prochaines années, ce qui entravera la circulation de façon importante à partir de cet été.

La traverse des Chaudières a été fermée aux automobiles et aux camions de juin à août 2019, en raison du réaménagement du corridor des rues Booth et Eddy dans le cadre du projet immobilier Zibi. Des voies cyclables ont notamment été créées.

Pendant cette période, une voie de contournement temporaire a été aménagée pour que les autobus, les piétons et les cyclistes puissent emprunter la traverse.

Des travaux jusqu'en 2022

Par ailleurs, les travaux sur la traverse des Chaudières et le pont Alexandra se poursuivront pendant plus de trois ans. Pour ce qui est de la traverse des Chaudières, une partie de la structure du pont Union doit être remplacée entre juillet 2020 et octobre 2021, ce qui entraînera la fermeture d'une voie.

Le pont Alexandra, qui est en fin de vie utile, selon des experts de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), connaîtra une deuxième vague de travaux de juin 2021 à décembre 2022.

L'objectif de SPAC est de remplacer le caillebotis en acier sous la promenade piétonne, « remplacer les appareils d'appui et les goupilles ». Encore une fois, une voie sera fermée et l'autre deviendra réversible.