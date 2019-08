Un parc éolien marin inédit au Canada bientôt dans les eaux de Haida Gwaii?

Les gouvernements provinciaux et fédéraux ont déjà donné leur approbation pour la construction d’un parc qui produirait près de 400 MW à partir d’une trentaine de turbines dès la première phase du projet.

Ce parc pourrait alimenter en électricité près de 200 000 foyers de la province.

C’est la première fois qu’un projet d’énergie éolienne verrait le jour en mer, au Canada, alors que l’Europe exploite cette énergie dans ses eaux littorales depuis plus de 25 ans.

Un rapport de l’Office national de l’énergie datant de 2018 dénonce le fait que plusieurs technologies renouvelables n’ont toujours pas réussi à percer le marché au Canada alors qu’elles se sont imposées ailleurs et ont le potentiel de jouer un rôle beaucoup plus important dans le portefeuille énergétique du Canada .

Le projet de l’entreprise NaiKun, établie à Vancouver, a été lancé il y a plus d’une décennie sans toutefois parvenir à se concrétiser. La technologie n’était pas au rendez-vous, mais aujourd’hui elle l’est , justifie le président et PDG de NaiKun, Mike O’Connor.

Ce dernier vante les nombreux atouts environnementaux et économiques de l’éolien marin présenté comme une solution alternative aux énergies fossiles.

Il met également en avant la compétitivité économique de l’éolien marin dont les prix ont presque baissé de moitié en une décennie. Il estime que le prix actuel serait inférieur à 100 $ du mégawattheure (MWh).

On est compétitif par rapport à tout ce qui se fait, sauf peut-être le gaz naturel, mais je pense qu’au cours des prochaines années, le prix du gaz naturel va augmenter et on deviendra compétitif dans le cadre d’un contrat d’achat à long terme.

Mike O’Connor, président et PDG de NaiKun.