Sécurité ferroviaire : des élus demandent des actions du fédéral

Le déraillement d’un convoi de marchandises ce week-end, entre Nantes et Lac-Mégantic , soulève de nombreuses inquiétudes parmi les citoyens, mais également auprès des élus, qui demandent maintenant des actions concrètes du gouvernement fédéral et de la compagnie ferroviaire pour pallier le problème.

Le déraillement s’ajoute au rapport accablant, dévoilé il y a quelques jours, dévoilant que le nombre de rails défectueux avait plus que doublé entre 2015 et 2018 entre Lac-Mégantic et Farnham.

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, demande un suivi du ministère des Transports et de la Central Maine and Quebec Railway (CMQR), propriétaire du chemin de fer.

Sur Twitter, le député conservateur de Mégantic-L’Érable Luc Berthold demande à ce que des actions soient prises dès maintenant pour sécuriser les voies ferrées de Nantes, Frontenac et Lac-Mégantic.

Quant au préfet de la MRC de Memphrémagog, Jacques Demers, il presse le gouvernement de venir rassurer la population.

Si on pense que le ferroviaire peut servir pour la marchandise, pour nos entreprises et un jour pour les personnes, il va falloir investir à la hauteur, que ce soit à niveau, et qu’on n’ait pas de doutes, quand une voie ferrée passe près de chez vous, qu’il y ait un danger.

Il me semble qu’on est si près d’une campagne électorale, il y aurait intérêt à venir signaler quelles sont leurs intentions. On a besoin de savoir. Jacques Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog

Même si le domaine ferroviaire n’est pas de son ressort, le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a également réagi en mentionnant être en communication avec son homologue fédéral.

Il dit reconnaître la problématique et tout faire pour que la sécurité soit omniprésente sur le réseau ferroviaire, qui a été mal entretenu selon lui au cours des dernières années.

Des réparations effectuées sur le tronçon défectueux

De son côté, par voie de communiqué, Transports Canada soutient que des lacunes avaient été identifiées par le ministère sur certaines sections de rail entre Farnham et Lac-Mégantic, et que des réparations étaient déjà amorcées par la compagnie CMQR sur la portion de rail défectueuse.

Le ministère affirme également que les travaux sont terminés et qu’ils répondent aux critères de sécurité ferroviaire.

La cause du déraillement reste toutefois inconnue, et l’enquête se poursuit.