Institut Confucius : un spécialiste de la Chine critique la décision du ministre Cardy

C'est comme si les Chinois de l’Institut Confucius seraient à la recherche de secrets et qu'ils iraient dire au gouvernement en Chine ce que le Canada faisait en cachette. Ç'a donné une très mauvaise image de la Chine sur le plan international.

Je pense que les Chinois auront beaucoup de difficulté à oublier ça , ajoute M. Le Blanc. Il croit toutefois que la Chine finira par pardonner, un jour, cette «bévue» faite par M. Cardy.

Les cours de l’Institut Confucius se poursuivront dans huit classes d’écoles secondaires anglophones jusqu’en 2022, à cause d'un contrat qui lie le Nouveau-Brunswick et l'Institut.

Qu'est-ce que l'Institut Confucius?

L’Institut Confucius est un établissement public à but non lucratif qui vise à établir des partenariats avec différents établissements d'enseignement et des gouvernements dans le monde. Il a fait son entrée au Nouveau-Brunswick en 2008.

Le programme, financé en grande partie par le gouvernement chinois, promeut la culture et l’enseignement du mandarin. Au Nouveau-Brunswick, 28 écoles anglophones accueillaient une douzaine d’enseignants de l’Institut Confucius.