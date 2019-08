La nouvelle école primaire de Val-des-Monts prête à recevoir des élèves

C'est l'accomplissement d'une grande épopée , lance d'emblée le commissaire Pierre Boucher.

L'école devait être prête en 2015, mais son ouverture a été reportée à plusieurs reprises puisque la Commission scolaire des Draveurs avait du mal à trouver un terrain adéquat. Résultat : de nombreuses cohortes ont dû être transférées dans des établissements de Gatineau pour compléter leur scolarité.

Certains parents avaient des enfants à la maternelle à l'école l'Équipage qui devaient venir ici et leurs enfants sont en sixième année aujourd'hui , illustre le commissaire.

Si M. Boucher admet que le dossier aura pris du temps à débloquer, il se targue à présent d'avoir la plus belle école de sa commission scolaire.

Aujourd'hui, tout le monde est heureux. C'est la plus belle école de la commission scolaire et je ne suis pas gêné de le dire.

L'établissement, qui n'a pas encore été nommé, accueillera 18 classes du préscolaire à la sixième année — mais pas de maternelle 4 ans.

La capacité d'accueil est de maximum 440 élèves, donc on a encore quelques places, mais ça dépend des niveaux , précise la directrice de l'école, Lyne Normand.

On se sent prêts. On est à une semaine de la rentrée et c'est les derniers préparatifs.

Lyne Normand, directrice d'école