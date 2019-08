Une mauvaise herbe pourrait devenir le cauchemar des agriculteurs manitobains

L'acnide tuberculée a été signalée à quatre endroits cet été, notamment dans trois municipalités rurales du sud-est : les municipalités rurales de Reynolds, Whitemouth et Sainte-Anne où la mauvaise herbe n'avait jamais été vue auparavant, ainsi que dans la municipalité rurale de Rhineland.

La plante peut produire entre 250 000 et 1 million de semences par saison et peut atteindre trois centimètres par jour, explique Tammy Jones, spécialiste des mauvaises herbes pour Agriculture Manitoba. Elle peut germer de mai à août et les populations constatées aux États-Unis peuvent même résister jusqu’à sept types d’herbicides.

« Imaginez que vous ayez à faire à deux ou trois plantes une année, vous pourriez en avoir un million l'année d’après », prévient Tammy Jones.

« Et ce n’est que le début. »

Dans les zones ensoleillées entre les cultures en rangs comme le soja ou le maïs, l'acnide tuberculée peut rapidement concurrencer les plantes cultivées, souligne Tammy Jones.

« Pour le propriétaire d’une terre qui tente de contrôler et de détruire cette mauvaise herbe, il s'agit d'un concurrent agressif. Ce dernier réduit le rendement du sol et contamine les semences. Et comme il s'agit d'une mauvaise herbe de « niveau 1 » pour le Manitoba, nous interdisons son transport de quelque manière que ce soit ».

Impact financier

Selon Tammy Jones, cela pourrait avoir un impact sur la valeur des terres concernées, ainsi que sur la valeur de la récolte qui y est cultivée.

Les plantes peuvent être désignées comme des mauvaises herbes nuisibles de « niveau 1 » si elles constituent une « menace importante » pour les activités agricoles ou le seront probablement si elles s’établissent.

Tammy Jones indique que la province travaille avec les agriculteurs et les municipalités pour sensibiliser le public à la plante et à la manière de la détruire. Par ailleurs, Agriculture Manitoba a organisé des réunions avec les communautés et collabore avec les agriculteurs pour s'assurer que les producteurs connaissent les risques liés à cette plante et savent quoi faire.