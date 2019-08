Grands travaux : Labeaume ouvert à indemniser les commerçants

Les propriétaires de différents commerces, exaspérés par les travaux routiers, réclament des indemnisations depuis des semaines.

« Je comprends les commerçants. Je veux leur dire que je comprends bien leur situation », a laissé tomber le maire Labeaume, en marge du conseil municipal, lundi.

Régis Labeaume entend maintenant discuter avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dont l'administration a récemment mis en place un programme pour compenser les propriétaires touchés par les nombreux chantiers de la métropole.

« La question qu'on se pose actuellement, c'est jusqu'où on peut aller légalement entre autres et même si ce n'est pas légal, où est la justice et l'équité? » a déclaré le maire.

« Là où il y a eu des travaux, il y a trois ans, cinq ans, rue Cartier, Grande Allée, eux autres, si on avait un programme aujourd'hui est-ce qu'ils seraient en droit de réclamer des pertes? »

Régis Labeaume a pris soin de préciser qu’aucune décision finale n’avait été prise.

« Je ne promets rien », a-t-il répété à plusieurs reprises.

Malgré les nombreuses questions et le peu de réponses, l'opposition demande au maire Labeaume de passer de la parole aux actes.

Pour le chef de Québec 21, c'est même déjà trop peu trop tard.

« Personne n'est au courant de rien. On ne sait pas en quoi ça va consister. On ne sait pas jusqu'à quel niveau on va revenir et indemniser les commerçants », dénonce Jean-François Gosselin.

Selon le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, il faut régler le dossier de la route de l'Église et annoncer tout de suite un programme d'indemnisation pour le chantier du tramway.

« Il faut vraiment que les citoyens soient derrière le projet, mais pour ceux qui vont être sur la première ligne. Il faut vraiment qu'on puisse prouver qu'on est capable d'être à l'écoute, dans le ton et dans les moyens », insiste le conseiller du district de Cap-aux-Diamants.

200 M$ de plus pour les imprévus du tramway

La Ville de Québec a également bonifié de manière importante son enveloppe pour absorber les imprévus dans la mise en place du réseau de tramway.

Le fonds de contingence est passé de 500 à 700 M$ de dollars.

Le maire Labeaume a esquivé les questions de l'opposition à ce sujet lors du conseil municipal, lundi soir.