Suppression de 1,5 M$ dans Rénorégions en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent

Québec a coupé cette année 40 % des montants versés aux MRC qui administraient le programme de financement de travaux majeurs pour le chauffage, l’électricité, l’isolation de résidences situées dans des petites municipalités de moins de 15 000 habitants.

Le programme s’adresse aux gens à faibles revenus qui souvent ne disposent pas des fonds nécessaires pour effectuer des réparations urgentes ou essentielles, comme un toit qui fuit ou des fenêtres endommagées.

L’enveloppe budgétaire est ainsi passée de 15,5 millions de dollars à 7,6 millions de dollars.

Les cinq MRC de la Gaspésie subissent une diminution budgétaire de 782 000 $.

Le village de Marsoui Photo : Radio-Canada/JF Deschenes

C’est la MRC de Rocher-Percé qui encaisse la baisse de budget la plus importante avec 283 000 $ en moins.

La MRC, qui misait au contraire sur une augmentation des fonds du programme, avait déposé une demande d'un million. Elle a reçu 396 000 $, ce qui s’est avéré nettement insuffisant pour répondre aux besoins, indique la préfète de la MRC et présidente de la Table des préfets de la Gaspésie, Nadia Minassian. Ç’a été une grande déception pour la MRC, mais aussi pour les collègues dans les MRC avoisinantes et un peu partout au Québec.

Au Bas-Saint-Laurent, ces compressions se traduisent par une coupure nette de 730 000 $ dont plus de 200 000 $ pour la MRC de la Matapédia et près de 100 000 $ pour celles de la Matanie et de La Mitis. C’est non négligeable, commente le président de la Table des préfets du Bas-Saint-Laurent, Michel Lagacé, surtout que les besoins sont toujours aussi importants.

Ce constat est le même en Gaspésie.

Nadia Minassian rapporte que dans la MRC, certaines municipalités ont dû procéder à des tirages au sort pour déterminer quel projet serait déposé. On avait un certain nombre de situations problématiques qui étaient similaires sur un système de pointage. On n’avait pas assez de fonds et on n’était pas en mesure de régler tous les cas. Alors il y a eu des tirages au sort parmi les cas les plus urgents.

En Matanie, la MRC estime qu’elle ne peut répondre qu’à la moitié des dossiers soumis. Moins d’une vingtaine de ménages pourront bénéficier de l’aide cette année dans la MRC.

Village d'Esprit-Saint Photo : Radio-Canada

L’absence de travaux de rénovation dans des petites municipalités souvent dévitalisées se répercute financièrement sur la valeur foncière des municipalités dont le parc immobilier risque encore plus de se détériorer. Mais, souligne M. Lagacé, avec les collègues, on s’attarde davantage à l’impact humain. Il y a des gens, des familles qui vivent en situation de pauvreté, qui vont vivent ça encore plus difficilement. Je dirais que c’est la portion la plus regrettable.

Mme Minassian observe que les réparations quand elles sont effectuées ont un impact direct dans le milieu.

Pour certains citoyens, ça peut avoir un effet déterminant sur la qualité de vie et la qualité de l’habitation. C’est un très beau programme du gouvernement sur le plan social. Nadia MInassian, présidente de la Table des préfets de la Gaspésie

Les compressions au programme ont été abordées en juin dernier lors d’une rencontre entre les MRC du Québec et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest. Michel Lagacé rapporte que la ministre Laforest a pris acte de l’insatisfaction des élus.

Andrée Laforest a expliqué que l’argent avait été transféré au programme Accèslogis pour la construction de logements sociaux.

Mme Minassian estime que les deux programmes auraient mérité d’être bonifiés et pas un au détriment de l’autre. Je serais vraiment curieuse de connaître le montant que le gouvernement économise en aidant ces gens à garder leur domicile en bon état et à rester chez eux plutôt que de se diriger vers d’autres services gouvernementaux.

La préfète de la MRC Rocher-Percé, Nadia Minassian Photo : Radio-Canada

Interrogée à son tour sur l’impact des compressions, la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Marie-Eve Proulx, s’est dite préoccupée par cette coupe et a reconnu que le logement était un besoin essentiel, mais que son gouvernement avait effectué d’autres choix. On aide différemment les communautés actuellement par différentes façons et différents autres programmes.

Plusieurs MRC ont voté des résolutions pour dénoncer les coupes budgétaires.

Les MRC souhaitent que le budget du programme soit entièrement restauré et bonifié, mais demandent aussi que les modalités soient révisées pour en améliorer l’accessibilité.

Le sujet sera à l’ordre du jour du congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités en septembre prochain.