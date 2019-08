Plus de 240 000 $ pour La Vache à Maillotte et Fromabitibi

Un investissement de 81 628 $ a été accordé à la fromagerie Fromabitibi de Macamic, en provenance du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers (FITPL).

Cette aide financière a permis au propriétaire de Fromabitibi de doubler sa production de fromages au lait de vache.

La ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Claude Bibeau, a aussi alloué un montant de 160 115 $ à La Vache à Maillotte, de La Sarre.

L'argent servira à remplacer les bassins de transformation, à augmenter la capacité de production et à améliorer la qualité et la constance des produits.

Selon le directeur général de la Vache à Maillotte Marco Hachey, ces investissements permettront aussi de faire face à la concurrence accrue venant des fromages européens et asiatiques avec l'entrée en vigueur des accords de libre-échange.

Nous, notre créneau, c'est majoritairement basé sur le fromage frais du jour et le fromage cheddar. Les accords, c'est sûr qu'ils touchent, présentement, davantage les produits fins, les produits de spécialité , précise M. Hachey.

C'est sûr qu'à partir du moment qu'on eut vendre davantage de fromages fins dans les épiceries ou via notre distributeur qui est à Montréal, on est freiné au niveau des coûts. Avec les nouveaux équipements, ça va nous permettre de diminuer ça, d'avoir une meilleure qualité de produit, et là on espère pouvoir développer ça davantage , affirme-t-il.