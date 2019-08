Stelio Mattheos, 20 ans, combat un cancer

Le Winnipégois Stelio Mattheos, un jeune espoir de la Ligue nationale de hockey (LNH), lutte contre un cancer des testicules diagnostiqué en juin. Le joueur de 20 ans, repêché par les Hurricanes de la Caroline, suit des traitements et ne pourra participer au camp d’entraînement, selon un communiqué de presse de l’équipe paru lundi.

Le diagnostic est tombé seulement deux jours après qu'il ait remporté la coupe Calder avec les Checkers de Charlotte, dans la Ligue américaine de hockey.

L’ancien capitaine des Wheat Kings de Brandon a depuis subi l’ablation d’un testicule au cours d’une intervention chirurgicale et a subi plusieurs traitements de chimiothérapie.

« J’aimerais remercier tous ceux qui se sont manifestés pour offrir leur appui et leurs vœux depuis le diagnostic, dit Stelio Mattheos dans le communiqué. J’ai eu un appui fantastique de la part de mes amis, ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs et du monde du hockey, y compris des Checkers et des Wheat Kings. »