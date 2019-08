La rentrée, symbole de victoire pour la famille de Xavier Downton

Certains enfants ne sont pas chauds à l’idée de retourner sur les bancs d’école après les vacances estivales. Ce n’est pas le cas pour Xavier et sa famille : dans leur cas, la rentrée est une petite victoire après une année difficile.

Disons qu’on prend notre temps avec lui là. On ne le pousse pas trop , relate sa mère, Rachelle Downton.

L'automne dernier, le jeune garçon est revenu de l’école avec un peu de fièvre, condition qui a persisté quelques jours avant de se dissiper. Cependant, les problèmes ne faisaient que commencer pour la famille Downton.

Il n’était plus capable de bouger son bras droit. Alors, on s’est dit : “Oh! Ça ne va pas bien du tout” , se souvient la mère.

Xavier est alors transporté au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, où on lui diagnostique une myélite flasque aiguë, une maladie virale qui s’attaque au système nerveux. Il s’agit d’une condition très rare : au Canada, on en répertoriait seulement 48 cas suspectés l’an dernier. Qui plus est, deux de ces cas ont été identifiés chez des personnes de la région, dont Xavier.

Après plusieurs mois cloués dans un fauteuil roulant, Xavier a retrouvé lentement mais sûrement l’usage partiel de son corps en suivant des séances de rééducation.

Il marche. Il essaye de monter les escaliers aussi. Il peut en monter quelques-unes lui-même. Mais ça demande beaucoup d’efforts , constate Mme Downton.

Cette dernière souligne qu'elle compte faire tout ce qu’on peut faire pour trouver ce qu’il se passe avec ce virus . C'est pour cette raison qu'elle s'est impliquée dans les efforts de recherche sur la myélite flasque aiguë.

Mme Downton a notamment envoyé des échantillons de liquide de la colonne vertébrale de Xavier à une équipe de chercheurs de l'Université de la Californie, qui tente d'en apprendre davantage sur les effets neurologiques de la maladie.

Avec les informations de Denis Babin