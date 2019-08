De plus en plus de Britanno-Colombiens dépendent de l'aide publique pour leurs funérailles

Le ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté en Colombie-Britannique indique avoir aidé 2175 familles ou représentants légaux à organiser la crémation ou l’enterrement d’un mort en 2018-2019, soit une augmentation de 10,8 % par rapport à l’année précédente.

Si un membre de la famille ou un représentant légal prouve qu’il n’a pas les fonds nécessaires au service funéraire le plus élémentaire, le Ministère peut aider à l’achat de l’urne ou du cercueil, au transport du corps, à l’embaumement et à la crémation ou à l’enterrement.

Le Ministère a ainsi dépensé 4,5 millions de dollars en 2018-2019 pour l’aide au financement des funérailles.

Le refuge pour itinérants Our Place, de Victoria, a régulièrement recours à ce service, dit son directeur des communications, Grant McKenzie. D'après lui, le nombre de morts de personnes vivant dans la rue ou en foyer a augmenté au cours des deux dernières années.

À cause de la crise du fentanyl, explique M. McKenzie, les gens qui meurent sont plus jeunes, car toute dose qu’ils prennent peut être la dernière. Au lieu de survivre jusqu’à l’âge de 50 ou de 55 ans, ils meurent à 20 ou 30 ans.

La famille de la rue , comme dit Grant McKenzie, se mobilise alors pour donner une sépulture décente à leur ami : Souvent, on ne peut pas retrouver la famille biologique parce que les itinérants l’ont quittée à cause de violences qu’ils ont subies ou de la honte d’être devenus ce qu’ils sont.

Panser les traumatismes

Des itinérants et des bénévoles d’Our Place impriment parfois une photo de la personne disparue et organisent une cérémonie dans la chapelle du refuge. L’association travaille ensuite de concert avec le ministère de Réduction de la pauvreté et une maison funéraire pour la crémation ou l’enterrement.