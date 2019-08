La ministre Bibeau rencontre des agriculteurs d'Abitibi-Témiscamingue

L'objectif était de discuter des enjeux et des réalités des producteurs laitiers.

La rencontre s'est tenue à la ferme de Mylène Bégin, cette agricultrice influenceuse suivie par plus de 14 000 personnes sur les réseaux sociaux. Elle a fait la manchette la semaine dernière en raison des commentaires haineux qui lui sont régulièrement adressés.

L'intimidation sur les médias sociaux envers les agriculteurs est donc un sujet qui a évidemment été abordé au cours de la rencontre d'une heure qui a eu lieu à bâtons rompus dans un garage.

Nos producteurs sont sensibles au bien-être animal, à l'environnement. Elle a une réaction qui est brutale, qui est difficile, alors je voulais être ici pour la soutenir et dire haut et fort que c'est absolument inacceptable, nos producteurs sont des gens qui travaillent pour le bien de leur communauté , a déclaré la ministre Bibeau en marge de cette rencontre.