La Cafétéria de l’Univ. de Winnipeg première en développement durable en Amérique du Nord

La cafétéria de l'Université de Winnipeg a obtenu une note de 89 %. Aucune autre université canadienne ne figure dans les 10 premières places. À 29,7 %. l’indice moyen en développement durable dans les cafétérias des établissements postsecondaires canadiens est quand même meilleure que celui des autres pays. L'indice moyen est de 27,7 % pour les États-Unis et de 29 % pour les autres pays.

Chaque année, l’AASHE publie la liste des établissements postsecondaires qui se démarquent en développement durable dans de nombreux domaines comme la restauration, l’utilisation de l’énergie, la recherche, et le transport.

Dans la catégorie nourriture et dîner, la cafétéria de l’Université de Winnipeg a devancé 336 autres établissements d’enseignement postsecondaire du Canada, des États-Unis et d’ailleurs. Cette catégorie comprend les repas sans viande, les aliments et boissons.

Les institutions qui compétitionnent sont évaluées sur leurs sources d'approvisionnement en produits, la conservation, la qualité et les outils de service. Elles doivent démontrer que leurs achats de nourriture contribuent à soutenir l’économie locale, à encourager les méthodes de culture respectueuses de l’environnement et à réduire le gaspillage. Elles doivent également s’assurer que leur service de restauration propose des conseils aux clients sur les options les plus durables.

« [ La cafétéria de l’université] a vraiment une décennie d’avance sur toutes les autres », affirme son chef d'exploitation, Ian Vickers.

Tous les contenants utilisés par la cafétéria sont biodégradables, explique la directrice des opérations, Kirsten Godbout qui ajoute que pour chaque dollar de revenu la cafétéria réinjecte environ soixante-dix cents dans l’économie locale.

Nous achetons nos produits aux fermiers et aux agriculteurs locaux; parfois ça coûte plus cher, mais nous avons pris l’engagement de soutenir l’économie locale. Kirsten Godbout, directrice des opérations

Elle ajoute que la cafétéria cultive elle-même certains produits qu’elle propose aux étudiants et au personnel de l’université.

Les efforts de la cafétéria ont mené à une reconnaissance internationale parce que les étudiants se préoccupent du développement durable et ont fait leur part, note Ian Vickers.

« Je pense que la génération actuelle prend des précautions pour ne pas utiliser de fourchette en plastique, dit-il. Elle se soucie de la manière dont le poulet est élevé, veut des emballages compostables; et se soucie du fait que les gens reçoivent un salaire vital et ont accès à des avantages sociaux. »

La directrice des opérations, Kirsten Godbout, explique que tous les contenants utilisés par la cafétéria sont réutilisables et biodégradables. Photo : Radio-Canada / Laïssa Pamou

1. Université de Winnipeg 89.0% 2. Sterling College (VT) 87.3% 3. Université de Connecticut 70.6% 4. Collège universitaire Cork - National Université de Ireland, Cork 69.9% 5. The American College of Greece 64.1%

Une stratégie globale sur le campus

Le succès de la cafétéria en matière de développement durable témoigne de la volonté de l’université de travailler de manière holistique pour améliorer la santé et le bien-être des humains et des écosystèmes, soutient le coordonnateur du bureau de la durabilité, Joseph Wasylycia-Leis.

« Nous sommes fiers du modèle de gestion de la cafétéria, qui garantit des investissements et des opportunités pour la communauté diversifiée du centre-ville de Winnipeg. »

Kirsten Godbout admet que la cafétéria a encore des progrès et des améliorations à faire. « Pour les années prochaines, nous allons essayer de changer certains appareils que nous utilisons et qui ne sont pas écoresponsables, dit-elle, et nous allons aussi essayer de cultiver nous-même plus de produits. »

Mme Godbout souhaite que les autres universités de la province suivent l’exemple de la sienne et souligne que le cadre universitaire est le meilleur endroit pour informer et initier les jeunes au développement durable.

Une reconnaissance spéciale

Dans le rapport de l’Association pour la promotion de la durabilité dans l’enseignement supérieur (AASHE), l’Université de Winnipeg est également reconnue pour son exigence de cours sur les peuples autochtones.

L’Université de Winnipeg est l’une des premières universités au Canada à exiger que tous les étudiants de premier cycle soient exposés aux perspectives et visions du monde autochtones. Selon AASHE, cette exigence répond aux recommandations formulées dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.