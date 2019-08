Cap-Chat : Damabois achète l'usine du Groupe Lebel

La transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, a été officialisée lundi en fin d'après-midi.

L'entreprise a l'intention de conserver les deux bâtiments situés à quelques kilomètres de distance. « Les usines seront complémentaires » a confirmé à Radio-Canada le PDG de Damabois, Martin Lavoie.

L'usine que possède Damabois depuis quelques années dans la municipalité produira les planches destinées à la fabrication de palettes et celle qui appartenait au Groupe Lebel se spécialisera dans les longeons.

Il s'agira d'un changement de vocation pour l'ex-scierie du Groupe Lebel qui produit actuellement du bois d'oeuvre.

En plus de la conception de palettes, la nouvelle usine de Damabois se concentrera sur un produit dit « de niche », c'est-à-dire, le bois de clôture.

En fait, l'entreprise était surtout à la recherche de bois pour répondre à un carnet de commandes de plus en plus garni.

Rappelons qu'en 2017, Damabois division Cap-Chat, a perdu la moitié de son approvisionnement à son usine de Cap-Chat.

On n'avait pas assez d'approvisionnement à Saint-Damase pour une méga-usine, on était limités aussi à Cap-Chat, donc ce sont les garanties d'approvisionnement de l'usine de Lebel qui m'a fait pencher.

En mettant la main sur les installations du Groupe Lebel à Cap-Chat, l'approvisionnement garanti en forêt publique de Damabois, en Haute-Gaspésie, passe de 45 000 mètres cubes à plus de 115 000 mètres cubes.

On va devenir un joueur majeur au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, on va faire partie du top 5.

Martin Lavoie, PDG du Groupe Damabois