Coup de théâtre dans une nouvelle bande-annonce pour le prochain Star Wars

Les images ont été dévoilées cette fin de semaine lors de l’événement D23, une convention tenue une fois tous les deux ans par le géant du divertissement à San Diego, en Californie.

On y aperçoit des scènes de tous les films précédents dans un montage en crescendo d’intensité qui mène vers des scènes du film à venir. Et puis, un rebondissement inattendu : on voit le personnage de Rey qui semble passer du côté sombre de la force, coiffée d’un capuchon noir, et s’apprêtant à se battre à l’aide d’un sabre laser double rouge.

Le film, qui doit sortir le 20 décembre prochain, sera le 9e de la série cinématographique créée par George Lucas. Il s’agit aussi du dernier épisode de la troisième trilogie de Star Wars lancée après le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012, précédé par Le réveil de la force (2015) et Les derniers Jedi (2017).

Disney avait dévoilé plus tôt une bande-annonce pour The Mandalorian, une nouvelle série se déroulant dans l’univers de Star Wars, et qui doit être rendue disponible en novembre prochain, lorsque la plateforme de diffusion en continu Disney+ sera lancée.

Une seconde série, également destinée à être diffusée sur Disney+, et centrée autour du personnage du pilote rebelle Cassian Andor, serait dans les plans, selon ce qu’a indiqué Disney.