Construction navale : Ottawa corrige le tir pour ne pas favoriser Davie

Cette décision fait suite à une plainte déposée la semaine dernière par un chantier naval de l'Ontario auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur. Heddle Marine, de Hamilton, soutenait que plusieurs des exigences imposées par le gouvernement aux chantiers maritimes n'étaient ni légitimes ni raisonnables, et disqualifieraient pratiquement tous les chantiers sauf Davie.

Le gouvernement fédéral n'a pas répondu directement à la plainte ou aux allégations, mais il a annoncé lundi qu'il corrigeait une incohérence dans les dimensions des navires , signalée par le chantier Heddle. Ottawa clarifie aussi la section relative à la capacité des navires que les chantiers navals doivent être en mesure de construire et mettre à l'eau.

Le gouvernement fédéral prolonge par ailleurs jusqu'à vendredi la date limite de l'invitation à se qualifier comme troisième chantier naval dans le cadre de la Stratégie nationale, afin d'accorder aux intéressés plus de temps pour préparer leur soumission.

Le gouvernement du Canada tient à ce que les processus d'approvisionnement soient équitables, ouverts et transparents, ce qui comprend maintenir un dialogue ouvert avec les fournisseurs intéressés et écouter leurs commentaires pendant la période de l'invitation , indique dans un communiqué le ministère des Services publics et de l'Approvisionnement.

La Stratégie nationale de construction navale vise à renouveler la flotte canadienne de navires, militaires ou civils. Ottawa avait formé à l'origine des partenariats avec deux chantiers navals canadiens - Irving, de Halifax, et Seaspan, de Vancouver - pour attribuer ses contrats sans appels d'offres, mais ces chantiers peinent à livrer la marchandise.

Le 2 août, Ottawa a lancé une invitation à d'autres chantiers navals pour devenir le troisième joueur dans cette stratégie à long terme de plusieurs milliards de dollars.