Nouvelle unité de cardiologie à 10 M$ au CHUL

Les patients en cardiologie et soins intensifs coronariens du Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) seront transférés mardi dans un département flambant neuf où ils n'ont plus besoin d'être quatre à se partager une chambre.

Construit au coût de 10,6 M$, cette nouvelle unité comprend 6 chambres privées et 6 chambres doubles, pour un total de 18 places.

Le but, c'était d'avoir plus de chambres privées pour les patients, plus de salles de bains accessibles et bien adaptées pour eux , résume Martine Lachance, directrice clientèle médecine au Centre hospitalier universitaire ( CHUCentre hospitalier universitaire ) de Québec.

Dans la nouvelle unité, elle précise que le personnel soignant sera en tout temps à quelques pas des patients.

Selon Patrick Lacasse-Trudeau, chef d'unité de cardiologie et de soins critiques, cette proximité permettra de sauver des vies .

Martine Lachance, directrice clientèle médecine au CHU de Québec et Patrick Lacasse-Trudeau, chef d'unité de cardiologie et de soins critiques Photo : Radio-Canada

Dans un soin intensif coronarien, ce qui est important, c'est d'être à l’affût de chaque petite complication. Lorsqu'un patient a une douleur où quoi que ce soit, il faut intervenir hyper rapidement , fait valoir le médecin.

Le réaménagement a été possible grâce au déménagement du département de gériatrie vers un autre hôpital.