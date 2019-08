Attaques personnelles entre Pallister et Kinew : une stratégie peu payante?

Le casier judiciaire de Wab Kinew, la maison de vacances de Brian Pallister au Costa Rica : la campagne électorale au Manitoba a pris un tournant plus personnel ces derniers jours entre les chefs du Nouveau Parti démocratique (NPD) et du Parti progressiste-conservateur (PC). Si les partis cherchent ainsi à discréditer leurs adversaires, ils risquent aussi d’ennuyer les électeurs s’ils tirent trop sur ces cordes, selon des politologues.

La semaine dernière, lors d’un discours à Thompson dans le nord de la province, Brian Pallister a accusé son rival du NPD de ne pas savoir, contrairement à lui, ce qu’est réellement la pauvreté et d’avoir bénéficié d'avantages en grandissant.

Dans cette campagne, le PC tient régulièrement des points de presse ciblés pour attaquer le NPD. Le PC diffuse aussi des publicités qui visent le chef Wab Kinew et son passé.

Le NPD n’a pas manqué de remettre à l’ordre du jour la maison costaricaine de Brian Pallister. Dimanche, le parti a dévoilé les visas d’entrée et de sortie du chef du PC, montrant qu'il a passé environ sept semaines par année dans ce pays d’Amérique centrale depuis son arrivée au pouvoir en 2016.

Une publicité du NPD, dans laquelle une femme semble prononcer les premiers mots d'un juron, en référence à Brian Pallister, a aussi fait les manchettes en début de campagne.

Ce genre d’attaques n’est pas surprenant pour Christopher Adams, politologue au Collège St. Paul’s de l’Université du Manitoba. On savait que le PC viserait Wab Kinew sur son parcours comme jeune adulte et le fait qu’il y a eu des accusations criminelles déposées contre lui, et on savait que Wab Kinew et le NPD allaient provoquer Pallister à propos de ses voyages au Costa Rica , souligne-t-il.

Et je dirais que si on commence à voir des sondages qui donnent le NPD en tête à Winnipeg, si ça arrive, on peut alors imaginer qu'on verra encore plus d’attaques contre le NPD et Wab Kinew.

Le politologue Raymond Hébert pense que le PC, en bonne posture, n'avait pas besoin de recourir à ce genre de commentaires. Il reconnaît aussi qu'ils peuvent être, en principe, un outil utile pour les partis. Tout dépend de la question à savoir : est-ce qu’il y a un fond aux allégations? Et sur ce plan-là, je pense que M. Kinew est plus vulnérable que M. Pallister, qui n’a rien dans son passé qui indique des activités criminelles ou quasi criminelles.

Ce que les conservateurs font, c’est qu’ils lient le passé de M. Kinew avec le facteur risque. Alors leur conclusion c'est : est-ce que les Manitobains veulent prendre un risque avec cet homme-là, qui dans le passé a fait telle ou telle chose.

Raymond Hébert estime que dans tous les cas, on baisse ainsi le niveau du discours. C’est un manque de civilité, je dirais, dans le discours politique au Manitoba. C’est dommage, évidemment ça n’atteint pas les sommets qu’on voit aux États-Unis par exemple, mais quand même je pense que ça entache un peu le fonctionnement du système politique.

Le danger, c’est que ces attaques peuvent créer un malaise ou une apathie, même un dégoût du système politique chez les électeurs , renchérit Christopher Adams. Ce genre de tactique n'est pas perçu de la même façon par toutes les tranches d'électeurs, ajoute-t-il.

Il y a un impact sur les gens qui ne savent pas s’ils devraient aller voter, mais sont sur le point de le faire, en particulier les jeunes qui commencent à entrer dans le système. Ils peuvent alors avoir le sentiment que ces partis ou candidats ne sont pas inspirants.

Un duel Pallister-Kinew

Christopher Adams fait aussi remarquer que les pointes ne sont pas lancées à tous les partis également. Pallister et Kinew se ciblent mutuellement, mais laissent les libéraux et les Verts hors de leur conversation. Donc ça montre vraiment que le NPD voit le PC comme le parti à battre, et vice versa.

Je pense que Dougald Lamont va se tenir loin de ce genre d'attaques, il n’a rien à gagner personnellement et n’est pas vulnérable , note pour sa part Raymond Hébert.