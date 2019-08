Peu de recrues au sein du Phoenix de Sherbrooke pour la saison 2019-2020

Le club de hockey a dévoilé son alignement lundi pour la nouvelle saison, et peu de postes étaient disponibles pour combler les rangs de la formation sherbrookoise. Seulement six nouveaux joueurs ont été choisis.

Le Phoenix s'est départi de deux joueurs, soit le gardien Dakota Lund-Cornish et l'attaquant Jérémy Rainville.

Le premier a pris la route de Baie-Comeau pour évoluer au sein des Drakkars, alors que Rainville jouera pour les Olympiques de Gatineau. Thomas Sigouin et le nouveau venu Samuel Hlavaj garderont ainsi le filet pour cette saison.

En échange de ces deux joueurs, le Phoenix a obtenu des choix de 5e, 8e et 12e ronde en 2020, et de 5e ronde en 2022.

En plus de Samuel Hlavaj, les nouvelles recrues au sein de l'équipe sont les attaquants Israel Mianscum et Anthony Munroe-Boucher et le défenseur Mirco Fontaine. Alex-Olivier Voyer, qui oeuvrait au sein de l'Oceanic de Rimouski, vient également joindre les rangs du Phoenix.