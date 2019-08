Le projet en cours est une initiative du centre d’artistes Caravansérail, qui loge à la Coop Paradis, et qui cherchait à être plus visible dans l'espace public.

C'est la première œuvre d'art urbain [à Rimouski], donc c'est pour ça qu'on était vraiment contents d'amener ça ici , explique la chargée du projet à Caravansérail, Nathalie Dion.

La murale est réalisée par les artistes llana Pichon et Cyndie Belhumeur. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

La murale, colorée et abstraite, est inspirée de cartes de la ville de Rimouski. Elle est réalisée par deux artistes provenant de Québec et de Montréal, Llana Pichon et Cyndie Belhumeur.

Le projet, notamment financé par le Conseil des arts et des lettres du Québec et approuvé par des comités du quartier, a aussi pour effet de bonifier le milieu de vie dans Saint-Robert, Nathalie Dion, qui ajoute que la façade où la murale est peinte était en décrépitude.

Depuis que les filles sont au travail, c'est fantastique de voir les gens passer puis féliciter les artistes , décrit Mme Dion. Il y a un jeune garçon qui est passé avec sa maman et qui a dit: "c'est vraiment le paradis ici!" C'est ça notre paie!

Le projet est une initiative du centre d'artistes Caravansérail. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

La murale devrait être finalisée au cours des prochains jours. De son côté, Caravansérail lancera sa nouvelle saison avec un atelier de sérigraphie avec les artistes de la murale le 31 août, ainsi qu'un vernissage d'une nouvelle exposition le 5 septembre.