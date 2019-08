Vers un complexe d'entraînement pour policiers et militaires à Gatineau?

Un important complexe d'entraînement pour les policiers et les militaires pourrait voir le jour à Gatineau. Le conseil municipal doit se prononcer mardi sur un changement de zonage qui permettrait à ce projet, évalué à 100 millions de dollars, d'aller de l'avant.

L'endroit privilégié par le promoteur pour la construction du futur complexe de formation et d'entraînement en intervention tactique se trouverait sur les terrains de l'aéroport de Gatineau. Le projet de 100 millions de dollars comprendrait la construction d'un bâtiment de 18 580 mètres carrés dans le parc industriel de l'aéroport.

L'édifice comprendrait entre autres des sites d'entraînement intérieurs et des simulations virtuelles qui pourraient servir aux escouades tactiques. Le projet comprendrait aussi la construction d'un village fictif pour simuler par exemple des sauvetages par hélicoptères.

On ne connait pas encore le nom du promoteur, mais, selon nos sources, le projet est en discussion depuis quelques années déjà. Le complexe s'adresserait à une clientèle policière et militaire, de même qu'aux équipes de recherche et sauvetage.

Le conseil d'administration de l'aéroport et Transports Canada auraient déjà donné leur approbation au projet. Il ne manque plus que le changement de zonage qui est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal de demain.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, une partie seulement du projet serait recommandée par l'administration municipale et le Comité consultatif d'urbanisme. Certains élus seraient préoccupés par la nature des exercices qui seraient menés dans ce futur complexe à proximité du trafic aérien.

Une discussion à huis clos devrait avoir lieu mardi avant le début du caucus préparatoire. Le conseil votera sur le changement de zonage demandé en soirée.

Aucun élu municipal n'a voulu commenter la nouvelle pour l'instant, préférant attendre l'issue des discussions.

Avec les informations de Nathalie Tremblay