Incendie à Témiscaming : « On est tous en vie », se console une sinistrée

Les dons en provenance des citoyens s'accumulent pour les neuf familles sinistrées qui doivent se trouver un nouveau chez-soi.

Une solidarité qui n'échappe aux familles éprouvées. On est tous en vie! Ce n'est que du matériel qu'on va pouvoir remplacer , lance Martine Dumais, une sinistrée.

Même si les dernières heures ont été éprouvantes pour Mme Dumais et sa famille, elle garde la tête haute en raison du soutien qu'elle reçoit.

On est dans une petite ville qui se tient énormément , se réjouit-elle.

Sa famille a eu une mauvaise surprise lorsqu'elle a appris, pendant ses vacances, que leur maison était la proie des flammes.

On avait des nouvelles petit peu par petit peu jusqu'à ce qu'on sache que notre maison était en feu et qu'il n'y avait plus rien à faire , se désole Martine Dumais.

De l'aide aux quatre coins de la ville

La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue et l'École Gilbert-Théberge que fréquentent les deux enfants de Martine Dumais vont assumer tous les frais scolaires de ceux-ci. Les livres, les boîtes à lunch, les espadrilles et les articles de sport leur seront fournis afin qu'ils puissent vivre une belle rentrée scolaire.

Plus loin au centre-ville, la salle de spectacle Dottori s'est transformée en véritable entrepôt. En moins de 24 heures, les citoyens ont apporté des centaines de vêtements, des couvertures et des produits d'hygiène personnelle.

La population de Témiscaming a déjà donné de nombreux articles de vêtements et d'autres objets pour les sinistrés de l'incendie qui a ravagé huit domiciles. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La bénévole Chantale Roussel est émerveillée par la générosité des gens. C'est fou. Il y a du monde qui a offert de faire de la nourriture. Le monde à Témiscaming, c'est du bon monde et on peut compter sur eux dans des moments comme ça , témoigne-t-elle avec reconnaissance.

La suite...

Les sinistrés seront pris en charge par la Croix-Rouge pour les 72 prochaines heures. Après, c'est l'organisme Place au soleil qui prendra sous son aile les personnes dans le besoin.

Nous on va continuer la suite avec eux. On va faire du mieux qu'on peut pour les soutenir dans la situation et on va les accompagner là-dedans , affirme la coordonnatrice, Caroline Langlais.

Un fonds d'urgence a été créé. Déjà, la députée Émilise Lessard-Therrien a annoncé qu'elle y injectera 4500 $.