Aide financière d'Ottawa pour des entreprises et organisations de la Saskatchewan

Vingt-deux entreprises et organisations de la Saskatchewan pourront prendre de l'expansion, augmenter leur productivité et accélérer leur croissance grâce à un investissement de près de 29 millions de dollars du gouvernement fédéral annoncé lundi.

L'un des bénéficiaires, l'entreprise Dot Technology Corp, qui se spécialise dans la conception et la vente de machinerie agricole automatisée, recevra une aide financière remboursable de cinq millions de dollars.

L'entreprise établie à Emerald Park souhaite développer un réseau de ventes et de services en ligne, en plus d’embaucher entre 50 et 70 personnes en Saskatchewan.

Les fonds vont nous permettre d’accélérer notre croissance en vue d’une expansion et d’une commercialisation de nos produits à l’échelle mondiale , se réjouit le directeur principal des finances de Dot Technology Corp, Jeff Bourassa.

Le député fédéral de Regina-Wascana et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, estime que la province est en train de devenir un important centre d’innovation, tant dans les secteurs traditionnels comme l’agriculture et les ressources, que dans les nouveaux domaines comme les véhicules autonomes .

L'argent du fédéral provient du fonds de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et de divers programmes nationaux visant à stimuler l’économie tels que Croissance économique régionale par l’innovation, Croissance et productivité des entreprises, Écosystèmes d'innovation régionaux et Initiative pour l’acier et l'aluminium.

Les entreprises qui bénéficieront de cette enveloppe sont principalement situées à Saskatoon et à Regina.

Avec les informations d’Emmanuelle Poisson