Arrêtée dans une voiture volée pleine de stupéfiants à Berry

Karine Brunet, qui habite dans le secteur de Berry, en Abitibi, se trouvait au volant d'un véhicule de marque Chevrolet, modèle Equinox, lorsqu'elle a été interceptée par les policiers.

À bord du véhicule, les policiers ont trouvé des stupéfiants, dont de la cocaïne et de la méthamphétamine.

La femme a comparu au palais de justice d'Amos et fait face à des accusations de recel et de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.

Les policiers ont saisi près d'une livre de cocaïne, plus de 6500 comprimés de méthamphétamine et près de 5000 $ en devises canadiennes.

Du matériel utilisé pour faire le trafic de stupéfiants a aussi été récupéré.