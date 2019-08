Une nouvelle mise à jour corrige une faille de sécurité sur iPhone

Cette mise à jour vise principalement à empêcher le débridage (jailbreaking) des appareils rendu possible avec la dernière version. Ce procédé élimine les restrictions et sécurités posées par Apple sur ses appareils et permet par exemple l’installation de logiciels non autorisés.

Un chercheur en cybersécurité spécialisé en iPhone a indiqué au site Motherboard la semaine dernière que cette faille de sécurité aurait également pu être exploitée par des pirates (Nouvelle fenêtre) à des fins malveillantes. Elle aurait entre autres créé des vulnérabilités dans le navigateur Safari.

Le pirate qui a développé le débridage pour iOS 12.4, Pwn20wned, a également dit à Motherboard la semaine dernière qu’il était très probable que quelqu’un ait déjà exploité ce bogue à de mauvaises fins .

Ce dernier a d’ailleurs été remercié de son aide par Apple dans les notes de mise à jour officielles (Nouvelle fenêtre) d’iOS 12.4.1.

Des logiciels espions peuvent aussi se servir de failles pouvant mener à des débridages pour avoir accès aux messages et aux éléments de localisation des iPhone, explique TechCrunch (Nouvelle fenêtre) .