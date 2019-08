Du nouveau et de l'humour à St-Roch XP

L’humour fait son entrée à l’événement musical et culinaire St-Roch XP qui se tiendra les 13 et 14 septembre dans le quartier Saint-Roch.

L’humoriste Guillaume Wagner sera l’animateur du Show Interdit le vendredi 13 septembre, une première percée dans le domaine de l’humour pour St-Roch XP.

Frank Grenier, Sèxe Illégal et Mélanie Ghanimé prendront part à ce rendez-vous qui se veut irrévérencieux et réservé aux 18 ans et plus , prévient Louis Bellavance directeur de la programmation.

Le duo Sèxe Illégal (archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Musique émergente parmi les fruits et légumes

En tout, une dizaine de commerces et de lieux inusités pour accueillir des spectacles seront les hôtes de prestations d’artistes de la relève canadiens et québécois pendant St-Roch XP. Ainsi, des spectacles musicaux d’une trentaine de minutes seront offerts au milieu de l’Exo shop, chez Phil Smoked Meat, à La Suite Tattoo Club, à l’Intermarché Saint-Roch et même dans les bureaux d’Ubisoft.

Mélodie Spear, gagnante du concours Ma Première Place des Arts en 2019 et la formation folk rock Casual Rites font partie des têtes d’affiche québécoises.

Attention : vous vous trouvez à proximité d'un spectacle

Parce que souvent deux à trois spectacles sont présentés simultanément, des gyrophares attireront l’attention sur les spectacles en cours cette année.

Louis Bellavance, directeur de la programmation 3E, Vincent Roy, directeur artistique d'EXMURO et Anne Hudon, directrice générale 3E Photo : Radio-Canada

Quand on va marcher sur la rue, si vous voyez un gyrophare rouge ça veut dire qu’il y a quelqu’un qui joue en ce moment , mentionne Louis Bellavance.

La nouvelle zone familiale avec ses ateliers de yoga et de zumba, le nouveau Loft Ubisoft avec son espace de détente et de jeux vidéos pour tester ses habiletés s’ajoutent à la programmation qui comprend également un gourmand volet culinaire.

Alexandra Leconte, directrice de la SDC du centre-ville de Québec devant le Deux22, un commerce qui prendra part au volet culinaire de St-Roch XP Photo : Radio-Canada

On a plus de 40 détaillants alimentaires et restaurateurs qui vont envahir la rue Saint-Joseph! souligne Alexandra Leconte, directrice de la Société de développement commercial du centre-ville de Québec.

« Il y aura au menu du japonais, du français, du québécois, de l’italien, des mets végétariens, et même de la cuisine fusion. Un peu de tout fait avec des bons produits locaux la plupart du temps », insiste-t-elle.

Photo : Radio-Canada

En prélude à St-Roch, XP, l’artiste Gabrielle Shonk se produira le 12 septembre à l’Impérial Bell entourée de son père Peter Shonk, de Matt Holubowski, de Maude Audet et de Chloé Lacasse.

La rue Saint-Joseph sera piétonne des rues Caron à de la Chapelle pendant ce rendez-vous bien animé de la rentrée à Québec.