L’éducation : un enjeu crucial disséqué dans une table ronde

À mi-parcours de la campagne électorale, Radio-Canada pose des questions à des parents, éducateurs ou administrateurs réunis dans une table ronde, en leur demandant de signifier leur accord – ou leur désaccord – avec certaines affirmations touchant le monde de l’éducation.

La pénurie d'enseignants nuit à la qualité de l'enseignement en français. D’accord? Pas d’accord?

Un nombre élevé d'élèves par classe nuit à l'apprentissage des enfants : oui ou non?

Les membres de la table ronde se sont prêtés au jeu en participant à cet exercice qui a été filmé en juin, alors que la campagne électorale se profilait à l’horizon. Ils sont :

Colin Sibilleau, jeune diplômé en éducation de l’Université de Saint-Boniface

Mireille Bazin-Berryman, directrice d'une école d’immersion à Lorette

Brigitte L'Heureux, directrice générale de la Fédération des parents du Manitoba

Alain Laberge, directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine

Christian Michalik, directeur général de la division scolaire Louis-Riel

Lise Mersereau, auxiliaire en éducation et parent d’un élève à l’École Julie-Riel

Visionnez le deuxième segment de la table ronde où on parle de pénurie de main-d'œuvre, de la reconnaissance des diplômes des enseignants étrangers et de l’impact du nombre d’élèves par classe sur l’apprentissage.

Table ronde en éducation, un enjeu électoral, deuxième partie

L’éducation est depuis toujours un enjeu majeur pour la francophonie manitobaine, qui en a fait la clé de voûte de son développement. C’est aussi un champ de compétence provinciale dans la fédération canadienne; un secteur qui compte pour une bonne part des budgets provinciaux, avec la santé.

Un mandat chargé en éducation

Le premier mandat du gouvernement de Brian Pallister a été marqué par des compressions en éducation, dans les écoles et les universités, et par des réclamations soutenues des milieux de la petite enfance qui veulent davantage de places et de ressources pour les garderies subventionnées.

Pour les francophones, les compressions faites au Bureau de l’éducation française (BEF) et la perte du poste de sous-ministre adjoint au BEF a été un moment marquant du mandat de Brian Pallister. Des manifestations d’indignation et de protestations ont suivi. Après l’organisation de forums communautaires, un regroupement d’organismes a acheminé des demandes au gouvernement, notamment pour que le BEF soit rétabli. Ces demandes sont jusqu’ici restées lettre morte.

Après une réforme de la santé, le gouvernement a annoncé la mise sur pied d’une commission chargée de revoir le système scolaire de la province.

Des consultations ont eu lieu, y compris en français. Des mémoires ont également été soumis. Un des chevaux de bataille des organismes francophones vis-à-vis les changements à venir : maintenir la gestion scolaire francophone dans un contexte où l’existence des commissions scolaires pourrait être remise en question.

Visionnez le troisième segment de la table ronde où on parle de la qualité des infrastructures et du rôle du Bureau de l’éducation française dans l’éducation en français.

Table ronde en éducation, un enjeu électoral, troisième partie

Les engagements des partis

À deux semaines du scrutin, les partis politiques ont dévoilé des parties de leur plateforme électorale en éducation.

Les progressistes-conservateurs s’engagent ainsi à accélérer la réalisation de projets d’infrastructures : 13 nouvelles écoles seraient ainsi construites plus vite, dont trois écoles françaises.

Le Nouveau Parti démocratique a pris certains engagements en matière d’éducation :

Rétablir le plafond du nombre d’élèves par classes de la maternelle à la troisième année.

Rétablir le financement de la bourse d’accès, qui a été réduit d’un million de dollars cette année.

Rétablir le poste de sous-ministre adjoint au Bureau de l'éducation française.

Le chef néo-démocrate, Wab Kinew, promet aussi de construire 600 nouvelles places de garderie par année et de transférer la responsabilité des services de garde du ministère de la Famille au ministère de l'Éducation et de la Formation.

Les engagements en éducation du Parti libéral ne sont pas encore connus. Du côté de la petite enfance, le chef Dougald Lamont s'engage à créer 18 000 nouvelles places de garderies d'ici 2027, soit 2250 places par an pendant 8 ans.

Chez les Verts, on propose de financer l'éducation uniquement par le biais de l'impôt sur le revenu des sociétés et des particuliers. Les Verts veulent mettre en place un plan de remboursement du prêt étudiant en fonction du revenu et proposent de fournir 50 % du prêt de l’aide financière, aux étudiants en difficulté à titre non remboursable.