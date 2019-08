Plaidoyers pour la survie de la presse devant la commission sur l'avenir des médias

La journaliste Marie-Ève Martel, de La Voix de l’Est, l'un des journaux du Groupe Capitales Médias, a été la première à s'exprimer devant les élus de la commission de la culture et de l'éducation.

Dans son mémoire, l'auteure de l'essai Extinction de voix, un plaidoyer pour la sauvegarde de l'information régionale, prône notamment l'instauration de crédits d’impôt sur la masse salariale des médias d’information et la création d'un fonds pour l’information régionale.

Mme Martel recommande aussi que le gouvernement achète des publicités dans les médias d’information québécois, investisse dans des initiatives en éducation aux médias et mette en œuvre certains changements législatifs, par exemple en réformant la Loi sur l’accès aux documents publics et la protection des renseignements personnels de façon à rendre le gouvernement et les municipalités plus transparents.

La commission a également entendu Patrick White, professeur de journalisme et fondateur du Huffington Post Québec, la Fédération nationale des communications et la Confédération des syndicats nationaux.

Le Syndicat des travailleurs de l'information de La Presse expose son mémoire présentement. Il sera suivi par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.

Trop peu, trop tard pour le Groupe Capitales Média

Les travaux de la commission surviennent trop tard pour le Groupe Capitales Média, qui a émis un avis d'intention pour se placer sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité il y a une semaine.

Le gouvernement Legault a indiqué quelques heures plus tard qu’Investissement Québec octroierait un prêt maximal de 5 millions de dollars à l'entreprise, ce qui lui permettra de se protéger de ses créanciers.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a dit se réjouir du début de la commission, affirmant avoir un grand intérêt pour ces travaux et les conclusions qui en résulteront .

Les GAFA dans la pièce

La commission prévoit, à l'issue de ses travaux, dresser un portrait des médias d'information locaux, régionaux et nationaux au Québec et identifier des pistes de solutions devant les différents défis auxquels fait face l'industrie, notamment le financement aux entreprises et organismes dans l'atteinte de l'équité fiscale, leur présence régionale et la valorisation du rôle local de l'information, la viabilité des modèles d'affaires à l'ère du numérique et leur indépendance.

Le Centre d’étude sur les médias a calculé qu’entre 2012 et 2017, les médias ont vu leurs revenus publicitaires diminuer de 29 %, alors qu’ils ont été multipliés par 2,2 sur les plateformes numériques des GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) qui accaparaient, en 2017, 40 % du marché publicitaire.

Pas moins de 36 groupes et intervenants seront entendus cette semaine lors des audiences de la commission, qui se dérouleront jusqu’à vendredi.