Un bilan positif pour la SOPFEU

L’été touche à sa fin et les pompiers de la SOPFEU font donc un bilan plutôt positif des incendies. Ils ont connu une saison tranquille cette année dans la région : ils ont combattu en totalité 22 feux de forêt.

On a connu des saisons similaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La cause, c'est le printemps qui nous a beaucoup aidés à protéger la forêt contre le feu dans l'ensemble du Québec et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Josée Poitras, agente à la prévention et à l'information à la SOPFEU