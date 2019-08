Andrew Scheer et Stephen Harper rendent hommage à l'ancien député Deepak Obhrai

Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, ainsi que l'ancien premier ministre Stephen Harper et les anciens ministres John Baird et Peter MacKay ont rendu hommage à Deepak Obhrai, lors d’une cérémonie à Calgary.

L'ancien député de Calgary Forest Lawn est mort d'un cancer du foie début août à l'âge de 69 ans.

Né en Tanzanie, Deepak Obhrai s'était installé dans la métropole albertaine avec sa famille en 1977. Premier hindou à être élu à la Chambre des communes, il représentait sa circonscription depuis 1997.

L'ancien premier ministre Stephen Harper réconforte Neena Obhrai, la veuve de Deepak Obhrai. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Deepak Obhrai a été le plus ancien secrétaire parlementaire d'un ministre des Affaires étrangères de l'histoire du Canada et le plus ancien député indo-canadien au Parlement.

