Les effets des compressions budgétaires pour les services sociaux se précisent

Les dirigeants du Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay (CASSDTB) commencent à mesurer les conséquences des récentes compressions et des changements apportés par le gouvernement ontarien au financement d’un certain nombre de programmes sociaux, même si certains aspects de cette réforme demeurent incertains.

Le directeur général du Conseil, Bill Bradica, a pu parler avec des fonctionnaires provinciaux lors du récent congrès de l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO).

Ils ont discuté entre autres des changements apportés à des programmes comme Ontario au travail, les services de garde d’enfant et les soins pour les toxicomanes.

Essentiellement, ces changements signifient que les municipalités paieront 30 % des coûts des services de santé publique contre 25 % auparavant.

Les municipalités devront également payer 20 % de la facture lorsqu’elles créeront de nouvelles places en garderie, ce qui était couvert par la province jusqu’à maintenant.

En juillet, le gouvernement Ford a mis fin au financement pour aider les participants au programme Ontario au travail qui en ont besoin à surmonter une dépendance.

Le financement global du CASSDTBConseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay est d'un peu moins de 100 millions de dollars, comparativement à 106 millions de dollars il y a deux ans, indique M. Bradica.

Selon lui, les représentants provinciaux ont expliqué aux délégués de l’ AMOAssociation des municipalités de l’Ontario que le gouvernement avait l’intention de moderniser les programmes sociaux qui seront offerts et que ces changements permettront de le faire à moindre coût et peut-être avec moins de personnel.

Mais il ajoute que jusqu’à ce que ces changements entrent en vigueur, les services doivent toujours être offerts.

Ce qui nous préoccupe, c’est que si nous devons encore faire le même travail, nous aurons moins de fonds pour le faire. Bill Bradica, directeur général du Conseil d'administration des services sociaux du district de Thunder Bay

M. Bradica espère voir certains de ces changements avant que le financement ne commence à se tarir.

S’il n’y a pas de changement significatif dans les règles, nous pourrions avoir moins de temps pour nous occuper des problèmes des clients , a poursuivi Bradica. Ça reste à voir.

Bill Bradica croit que le temps d'attente pour obtenir certains services pourrait augmenter de façon importante. Photo : CBC

M. Bradica rapporte qu’on lui a dit que les compressions dans le financement des municipalités et des organismes de services locaux pour la santé publique et les garderies sont reportées d’un an, jusqu’en 2021.