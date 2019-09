Transport scolaire : pas de problème anticipé à la rentrée mardi

Nous n’anticipons aucun défi cette année , a affirmé André Blais, le directeur de l'éducation du Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Même son de cloche du côté du Conseil scolaire Viamonde, où la directrice des communications, Claire Francoeur, a bon espoir que la rentrée se passe bien.

Le transporteur Southland, qui disait vendredi dernier manquer de chauffeurs, a finalement « réussi à couvrir toutes les routes affectées », soit T043, T057, T072, T076, T079, T162, indique le consortium Francobus.

Les parents pourront vérifier l'horaire de l'autobus de leur enfant sur le site suivant (Nouvelle fenêtre) , mardi matin.

Cette année, nous sommes loin du douloureux souvenir de la rentrée de 2017, à en croire M. Blais et Mme Francoeur. Cette année-là, une importante pénurie de chauffeurs de bus avait causé de nombreux retards sur les réseaux scolaires de la province durant plusieurs semaines. Ces retards pouvaient dépasser 60 minutes sur certains circuits.

Claire Francoeur, directrice des communications du Conseil scolaire Viamonde Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Ça touchait les conseils de langue anglaise et de langue française, et pas seulement à Toronto, mais sur l’ensemble de la province , se souvient Mme Francoeur. Du travail a été fait pour l’embauche, pour la formation et différents changements dans l’industrie , ajoute-t-elle.

Le gouvernement a donné aux transporteurs des incitatifs assez importants , complète M. Blais. L’année dernière, la rentrée scolaire a été beaucoup plus agréable pour tout le monde, et on prévoit que ce sera la même chose cette année , conclut Mme Francoeur.

Rodage et ajustements

Si les trajets sont souvent déjà prêts en hiver, ce n’est que quelque temps après la rentrée qu’ils deviennent définitifs. Celles-ci passent d’abord par deux phases : le rodage et la période d’ajustements.

La première s’étend généralement sur les deux semaines avant la rentrée. Le chauffeur d’autobus reçoit son itinéraire, la liste des points d’embarquement pour le matin et la liste des points de débarquement pour le retour à la maison et les noms des élèves , explique Claire Francoeur. Celui-ci va ensuite suivre cet itinéraire et identifier des changements, des particularités et s’assurer qu’il complète son circuit dans les délais impartis.

André Blais, directeur de l'éducation du Conseil scolaire catholique Mon Avenir Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Durant les deux à trois semaines après la rentrée, on parle cependant d’une période d’adaptation. On va peut-être se rendre compte qu’en raison de la circulation, en raison de construction, en raison du nombre de jeunes à bord d’un autobus scolaire, que certaines routes ont besoin d’être divisées ou retracées , raconte André Blais.

Mme Francoeur rapporte également que des parents peuvent faire des changements dans leurs demandes, et que cette période d’ajustement permet justement d’effectuer ces changements et de les intégrer aux circuits.