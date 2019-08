La police de Calgary ne participera plus au défilé de la Fierté

Les services de police de Calgary ne feront plus de demande pour prendre part aux événements de la Fierté de la métropole albertaine dans l’espoir que cette décision mette fin à toute polémique sur la question.

Dans un communiqué, le corps policier affirme que les questions autour de sa participation peuvent distraire du message général du mouvement [LGBTQ+]. Se retirer de ces événements permet de se concentrer sur les enjeux importants auxquels cette communauté est confrontée.

Les forces de police attendront d’être invitées par les organisateurs pour être incluses dans de tels rassemblements.

Malgré cela, l’organisme maintient sa décision d’exclure les policiers et les militaires en uniforme du défilé, à annoncé Calgary Pride par voie de communiqué publié lundi matin.

Nos institutions policières ont un historique substantiel de racisme, d’homophobie et de transphobie qui se poursuit encore aujourd’hui. Si nous incluions la police, nous nierions cette partie de l’histoire de notre communauté , peut-on lire dans le communiqué de l’organisation.

2016 est la dernière année à laquelle les policiers ont pu défiler en uniforme à l'événement de la Fierté de Calgary. Photo : Radio-Canada / Rachel Maclean

Calgary Pride note toutefois que la police de Calgary a compris la complexité de l’enjeu et l’importance de laisser un espace aux membres marginalisés et vulnérables de la communauté.

Nous reconnaissons que des agents et des leaders au sein du service de police ont largement contribué à la sécurité et au bien-être des membres de notre communauté et nous les en remercions ,a écrit Calgary Pride.

La police de la métropole a présenté des excuses officielles à la communauté LGBT l’année dernière.

Avec les informations de CBC News