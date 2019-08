Du chocolat pour appâter des ours

Jim Loiselle, propriétaire d’une pourvoirie situé à Gogama, a importé cette année 22 500 kg de chocolat des États-Unis pour nourrir ses bêtes.

On leur a déjà donné des restants de tables, et ils ne les prennent pas, les ours préfèrent le chocolat.

-Denis Gervais, guide au Watershed Bear Outfitters