YouTube a accepté de s’asseoir et de discuter avec un organisme qui revendique un meilleur traitement pour les personnes qui publient des vidéos sur sa plateforme, mais dit ne pas vouloir négocier à propos de ses revendications.

Fondé il y a près d’un an, FairTube – une collaboration entre le groupe YouTubers Union et l’un des plus importants syndicats européens, IG Metall – a soumis à la fin de juillet une liste de revendications à la filiale de Google.

L’organisme réclame, entre autres, davantage de transparence en ce qui a trait à la modération, une meilleure monnayabilité des petites chaînes, la mise en place d’un nouveau système de paiement de revenus publicitaires et la fin du programme Google Preferred, qui permet aux publicitaires de cibler automatiquement les vidéos les plus performantes

FairTube n’est pas un syndicat à proprement parler, mais l’organisme à l’origine de sa fondation, YouTubers Union, regroupe plus de 23 000 créateurs et créatrices dans un groupe Facebook. C’est son association avec le syndicat IG Metall qui a su capter l’attention de YouTube et mener à la rencontre prévue prochainement.

Même si la filiale de Google dit avoir indiqué clairement [qu’elle] ne négocierait pas , son ouverture à discuter est vue comme une victoire pour le fondateur et porte-parole de YouTubers Union, Jörg Sprave.

Nous ne leur avons pas demandé de s’incliner devant nos revendications, mais seulement d’entamer des pourparlers, a soutenu M. Spave en entrevue avec CNET. C’est ce qu’ils ont fait, alors notre campagne nous satisfait jusqu’à maintenant. Nous avons bien sûr beaucoup de travail devant nous.

Concrètement, YouTube a fait part de son intérêt envers le succès et la satisfaction des créateurs et créatrices sur YouTube et de sa volonté de discuter de l’avenir du travail sur la plateforme avec FairTube.

Une date précise pour la rencontre n’a pas encore été annoncée.