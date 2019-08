Travailleuses des pêches, des inégalités de genre encore bien présentes

Vous en avez probablement entendu parler, en avril dernier, l'entreprise de Paspébiac Unipêche M.D.M. a diffusé une offre d'emploi qui n'est pas passée inaperçue.

Récemment, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ) a rappelé l'entreprise à l'ordre sur l'équité d'emploi entre les hommes et les femmes, lui demandant de se conformer à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, s'est dit insatisfait de cette réponse et réclame une enquête sur les conditions de travail des femmes dans l'industrie de la pêche.

Il affirme notamment que : les données le prouvent, les femmes sont moins payées que les hommes dans l'ensemble de l'industrie .

Que disent les données exactement?

Des inégalités qui coûtent cher

Selon un portrait statistique du Conseil du statut de la femme publié en 2015, dans les professions de manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer , dans la région de la Gaspésie-les-Îles, 59,5 % des emplois sont occupés par des femmes qui gagnent un revenu moyen de 10 662 $ alors que les hommes gagnent un revenu moyen de 14 568 $.

C'est une différence de presque 4000 dollars annuellement.

En avril, Unipêche M.D.M. a diffusé une offre d'emploi qui offrait, pour le même poste, un salaire inférieur aux femmes qu'aux hommes. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ces données datent de 2011, et les choses commencent à changer.

À Grande-Rivière, le syndicat Unifor a obtenu la parité salariale entre les hommes et les femmes qui occupent le même poste à l’usine de transformation de crabe des neiges Crustacés de Gaspé.

De façon générale cependant, ces données reflètent toujours la réalité, selon la coordonnatrice de la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Mireille Chartrand.

Elle estime qu'il y a une ségrégation des emplois dans l'industrie.

Je pense que si on faisait un ratio des divers types d'emplois dans l'industrie de la pêche et qu'on regardait où se situent les hommes et les femmes [...] on verrait de grandes différences. Mireille Chartrand, coordonnatrice de la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

On sait très bien que les femmes sont souvent employées dans une plus grande proportion dans ce type d'industrie là, comme les industries de transformation, souvent pas syndiquées, avec des salaires peu élevés, pas de protection sociale et des horaires souvent sur de longues heures. Les emplois pour les hommes dans le domaine de la pêche sont souvent sur les bateaux, mieux payés, tout ça , explique-t-elle.

Sur les bateaux, où les femmes sont moins nombreuses, elles subissent également certains irritants.

Alexandra Labbé, qui est capitaine d'un homardier depuis 2016 à Cannes-de-Roche, dans le secteur de Percé, dit avoir rencontré une résistance d'autres pêcheurs à son endroit, parce qu'elle était une femme. Cette résistance va de commentaires déplaisants aux manigances pour lui nuire.

Ça a été rough par bout, vraiment rough. Je n'ose pas trop parler parce que ça peut me revenir dessus , confie-t-elle.

La capitaine estime toutefois qu'un mouvement s'amorce, et que les femmes seront bientôt plus nombreuses sur les bateaux de pêche, ce qui pourrait contribuer à réduire la ségrégation des emplois dans l'industrie.

Pas de plainte, pas d'enquête

Mme Chartrand précise qu'on ne dispose pas actuellement d'un portrait statistique détaillé et récent de la situation.

C'était d'ailleurs l'une des propositions qui est ressortie cette année du Collectif premier mai, qui regroupe les syndicats et les organismes communautaires de la région, et dont fait partie la Table de concertation des groupes de femmes.

Comme Sylvain Roy, le collectif aimerait qu'une enquête sur les conditions de travail des femmes dans l'industrie des pêches soit menée.

Le député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy, réclame une enquête sur les conditions de travail des femmes dans l'industrie de la pêche. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Or, pour que la CDPDJCommission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec mène une enquête, il doit d'abord y avoir une plainte. Ce critère pose problème, selon Mme Chartrand, puisque les employées des usines de transformation sont dans une position vulnérable qui ne leur permet pas de porter plainte.

Il faut comprendre que quand on travaille dans un emploi très peu rémunéré sans protection, on ne se sent pas dans une position de force pour aller contester notre employeur , souligne-t-elle.

Elle propose une modification des critères de la CDPDJCommission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec , qui permettrait de mieux protéger les femmes.

Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir moyen d'avoir une vision collective, demande Mme Chartrand, quand on constate une difficulté particulière et que des intervenants se mettent ensemble, et de faire une plainte collective? Ou est-ce qu'une organisation pourrait, à la place d'une personne, réclamer une enquête?

Mireille Chartrand estime qu'une telle enquête permettrait de mieux cibler les actions à prendre pour corriger les inégalités dans l'industrie.