Un camion de livraison électrique au IGA de La Baie

Les commandes par internet et les livraisons à domicile sont en forte augmentation à l'épicerie IGA de La Baie. Claude Dahl, un résident de la Baie a été l'un des premiers à être livré ce matin. Ce citoyen, qui aura bientôt 81 ans trouve ce service utile et essentiel.

Même si j'ai l'air en santé, je ne peux pas transporter ces affaires, c'est trop lourd. Mon médecin ne veut pas.

Le service de livraison à domicile lui rappelle également d'excellents souvenirs des années 1950 alors que lui aussi était livreur.

Au marché IGA de La Baie, on constate une croissance importante des commandes par internet et des livraisons à domicile : une cinquantaine de commandes par année.

On pense toujours que ça attire uniquement les jeunes, mais les baby-boomers sont de plus en plus actifs sur le web. C’est un service vraiment en explosion.

Catherine Verreault, co-propriétaires de l'épicerie