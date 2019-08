La voie de contournement de Rouyn-Noranda officiellement inaugurée

Il s'agit d'un projet que la Ville avait dans ses plans depuis plus de 47 ans maintenant.

La voie de contournement aura pris trois ans à construire pour un coût de 90 millions de dollars, ce qui en fait le plus important chantier de l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue.

Celle-ci est d'une distance de 8 kilomètres et plus de 3500 véhicules devraient y circuler quotidiennement.

Une piste cyclable a aussi été construite aux abords de la route.

La Ville de Rouyn-Noranda en a profité pour planter 8000 arbres afin de verdir le secteur.

La mairesse, Diane Dallaire a aussi annoncé que les citoyens pourront voter sur le site Internet de la Ville afin de choisir le nom que portera la voie de contournement.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

C'est un rêve qui se concrétise, c'était nécessaire depuis longtemps et on voit déjà tellement de camions y circuler, la fluidité du trafic déjà améliorée, c'était nécessaire, on est heureux , a déclaré la mairesse de Rouyn-Noranda.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a aussi été questionné concernant la sécurité sur la route 117.

Le ministre des Transports François Bonnardel a participé à l'inauguration officielle de la voie de contournement de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Il assure qu'il s'agit de l'une des priorités de son gouvernement et que son collègue au conseil des ministres, Pierre Dufour, lui en parle régulièrement.

Oui j'ai à prioriser certains engagements, mais soyez assurés que la 117 ne passe pas troisième, quatrième ou cinquième. Pour moi c'est une connexion, c'est une autoroute qui connecte l'Abitibi avec les secteurs économiques du Québec, alors pour moi c'est extrêmement important d'avoir une route qui est sécuritaire , a indiqué François Bonnardel.