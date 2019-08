Un implant pour prévenir de nouvelles hernies discales

Les personnes qui souffrent de graves hernies discales doivent parfois être opérées afin de diminuer les douleurs au dos.

Cette intervention laisse des tissus endommagés qui peuvent éventuellement mener à l’apparition de nouvelles hernies.

Repères Une hernie est une excroissance d’un organe ou d’une partie d’organe hors de sa position habituelle. Une hernie discale concerne la portion d’un disque intervertébral.

Elle cause des douleurs au dos en compressant un nerf au niveau de la colonne vertébrale, une souffrance qui s’exacerbe dès qu’on sollicite les muscles du dos.

Les anneaux de cartilage fibreux (Annulus fibrosus), dont il est question dans les présents travaux, sont les disques constitués de cartilage fibreux plutôt dense entourant le noyau pulpeux situé entre deux vertèbres non soudées.

Ces anneaux, qui sont en quelque sorte l’enveloppe entourant le noyau pulpeux, adhèrent fortement aux vertèbres. Ils assurent la stabilité de la colonne vertébrale et absorbent la pression et répartissent les chocs et les tensions qui s’exercent sur les vertèbres.

La plupart du temps, les hernies discales se traitent sans chirurgie. Une opération est nécessaire dans moins de 20 % des cas.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Vue latérale et coupe transversale d'une hernie discale. Photo : INSERM/Antoine Guitton Demoncay

Un problème douloureux

Une hernie discale peut être très incommodante, particulièrement lorsqu'elle a pour origine la compression d’un nerf au niveau des cinq vertèbres lombaires.

Habituellement, les anneaux de cartilage situés entre chacune des vertèbres sont censés amortir les chocs tout en procurant une certaine flexibilité à la colonne. Cependant, à la suite de sollicitations répétées, de traumatismes ou encore de faux mouvements, ces anneaux peuvent se fissurer et laisser le contenu du noyau pulpeux s’échapper.

Celui-ci peut alors comprimer des racines nerveuses et ainsi occasionner des douleurs dans le dos, mais aussi dans les jambes si le nerf sciatique est touché. La sciatique peut aller jusqu’à causer une paralysie des membres inférieurs et une incontinence. Catherine Le Visage, Laboratoire Médecine régénératrice et squelette à l’Université de Nantes

Dans les cas plus graves, les médecins optent souvent pour une opération chirurgicale permettant de retirer la partie du noyau pulpeux qui comprime le nerf, ce qui soulage généralement les patients.

Cette intervention cause toutefois une déchirure dans l’anneau fibreux, ce qui peut éventuellement causer une autre hernie et mener à une plus grande détérioration du disque intervertébral.

Le but de nos travaux est de combler la fissure de l’anneau fibreux tout en stimulant la régénération des tissus endommagés. Catherine Le Visage

Un implant « structurant »

L’équipe française a développé un implant qui mime la structure concentrique des anneaux de cartilage fibreux.

Celui-ci est composé d’un assemblage de lamelles, elles-mêmes constituées d’un réseau poreux de fibres alignées de polycaprolactone, un matériau biodégradable couramment utilisé dans le domaine médical.

La Dre Catherine Le Visage et ses collègues espéraient qu’en imitant la structure en lamelles des anneaux, les cellules colonisent l’implant et régénèrent les tissus détériorés.

Dans des modèles animaux, leurs attentes ont été comblées.

Nous avons été surpris de voir que l’implant s’intégrait si rapidement dans le tissu environnant. Catherine Le Visage

« En l’espace d’un mois seulement, les cellules de l’anneau y ont proliféré tout en produisant du collagène. Or, c’est cette protéine qui forme le cartilage de l’anneau fibreux et lui permet de limiter l’expansion du noyau pulpeux », explique Mme Le Visage.

Encore du travail

Ces résultats enthousiasment les auteurs de ces travaux publiés dans la revue Biomaterials (Nouvelle fenêtre) (en anglais). Ils veulent maintenant adapter la dégradation du matériau de l’implant à la régénération rapide des tissus.

Les chercheurs doivent aussi vérifier si les tissus régénérés permettent de limiter l’apparition de nouvelles hernies et le phénomène de dégénérescence du disque intervertébral. Si c’est bien le cas, des essais cliniques pourraient aller de l’avant chez l’humain.

L’implant biomimétique pourrait éventuellement être proposé aux patients qui subissent une chirurgie pour une hernie discale afin de diminuer le risque de la voir réapparaître un jour.