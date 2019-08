Lover de Taylor Swift : une pop plus douce et l’amour plus assumé

Le septième album de l’autrice-compositrice-interprète et méga vedette américaine Taylor Swift, Lover, baigne dans une pop plus enthousiaste et des textes moins rancuniers que son album précédent. De quoi plaire aux admirateurs et admiratrices de la première heure, selon la chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin, Eugénie Lépine-Blondeau .

Ce sont 450 000 copies qui ont été vendues le jour même de la sortie du nouvel opus, vendredi dernier. C’est d’ailleurs l’album qui compte le plus grand nombre de ventes hebdomadaire dans l’année 2019, après trois jours sur les tablettes et les plateformes de vente.

ll s’agit d’un record qui était jusqu’à maintenant détenu par… Taylor Swift elle-même, avec Reputation, son précédent disque.

Pour Eugénie Lépine-Blondeau, le petit nouveau de celle qui se fait surnommerTayTay n’a pratiquement rien à voir avec ce qu’elle nous avait offert en 2017. « Reputation présentait une Taylor Swift plus vengeresse, un peu plus dure. On revient ici, avec Lover, à l’ancienne Taylor, c’est-à-dire avec une pop plus fluide, très pastellée, à l’image de la couverture de l’album ».

À travers ce nouveau matériel, la chanteuse parle (encore) de son sujet de prédilection : l’amour.

Celui qui donne des papillons, mais aussi celui qui fait perdre la tête, qui est parfois caché , dit la chroniqueuse culturelle de Tout un matin.

Selon elle, ceux qui adorent la chanteuse depuis toujours seront heureux de retrouver cette version de la Taylor Swift propulsée grâce à son album Fearless (2008), qui démontre cette fois une plus grande maturité personnelle et professionnelle.

Avec Lover, la jeune femme de 29 ans propose des balades folk (dont la chanson-titre Lover) mais aussi de la pop plus « joviale » (Paper Rings).

Il y a quelque chose d’assez sirupeux dans sa musique, je n’ai pas l’impression qu’elle change la pop, musicalement parlant, mais elle surfe plutôt sur tous les styles. Elle n’a pas la plus grande des voix non plus, mais elle a quelque chose d’extrêmement efficace. Eugénie Lépine-Blondeau

Afficher des positions politiques

Dans les dernières années, on a beaucoup reproché à l’artiste de ne pas s’impliquer politiquement ou de se prononcer sur des enjeux sociaux.

Cette dernière a affirmé remédier à cette situation avec son nouveau disque. Elle se dit d’ailleurs « plus calme amoureusement » et « plus politisée ».

Le vidéoclip de sa chanson « You need to calm down », lancé il y a quelques semaines, tente de faire taire les mauvaises langues; « elle cible les homophobes et les intolérants de toutes sortes » affirme Eugénie Lépine-Blondeau.