Le succès de petits festivals ne se dément pas dans la Péninsule acadienne

Le maire de Paquetville, Luc Robichaud, est enchanté de ce qu'il a vu dans son village en fin de semaine dernière.

On a affiché complet pour plusieurs événements, mais aussi pour nos bénévoles, affirme-t-il d'un air amusé. On avait tous les bénévoles dont on avait besoin. Ça illustre le succès que Paquetstock a eu cette année. La recette, c'est beaucoup de gens dans la communauté, c'est un comité de bénévoles avec une belle synergie aussi avec les entreprises. C'est comme si la communauté s'est appropriée le festival et elle en est fière.

La Grande Tablée, à Paquetville, en 2018 Photo : Gracieuseté

Le maire est fier de voir sa communauté se serrer les coudes ainsi. Et il constate que la formule est gagnante.

Pour les spectacles, on a deux soirées, explique-t-il. La reine du country, Guylaine Tanguay, a attiré beaucoup de monde le vendredi. Puis, le samedi, on avait le groupe Alter Ego et The Vinyls. On a vu un intérêt depuis le début avec cette formule-là. Le samedi, quand on a affiché complet pour la première fois, on était très heureux parce que c'est beaucoup de travail. C'est mission accomplie sur toute la ligne.

Luc Robichaud semble encore flotter sur un nuage, à la suite du festival Paquetstock.

J'ai eu tellement de beaux commentaires et j'en fais part aux bénévoles. Il y a même des gens qui ont dit qui songeraient à déménager à Paquetville. En tant que maire, c'est sûr que c'est très agréable à entendre.

Dixième Oktoberfest à Bertrand

Entre-temps, à Bertrand, les préparatifs vont bon train en vue de la dixième édition de l'Oktoberfest des Acadiens, qui attire aussi les foules.

Le directeur général, Bernard Frigault, est fébrile, alors que l'Oktoberfest prend son envol mercredi.

On répond à un besoin, explique-t-il. On a des bonnes dates, c'est la fin de semaine avant la rentrée scolaire. Avec les efforts qu'on y met, on n'a pas le choix d'arriver à quelque chose de positif. Les gens répondent à l'appel. On a un accueil extraordinaire avec 260 bénévoles. On met tous la main à la pâte. La réussite, c'est l'ensemble de ces éléments.

L'Oktoberfest des Acadiens attire de grandes foules au coeur du village de Bertrand Photo : Gracieuseté

L'Oktoberfest des Acadiens, c'est une grande dégustation de bières pour faire connaître les microbrasseries et les bières étrangères. On a décidé de faire des spectacles pour rentabiliser nos grandes dégustations. On s'est dit qu'on allait faire une grande fête, en espérant que la réponse des gens soit bonne.

L'idée de départ de l'Oktoberfest, à Bertrand, était d'organiser de grandes dégustations de bières locales et étrangères. Ces dégustations sont toujours au coeur de l'événement. Puis, l'idée d'en faire une grande fête, avec des spectacles pour rentabiliser les dégustations, a vite pris forme.

L'Oktoberfest des Acadiens est l'occasion de déguster des bières de toutes sortes. Photo : Gracieuseté