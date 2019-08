Sept syndiqués suspendus à l’Aluminerie de Bécancour

La plupart des suspensions sont d’une durée d’une journée. Selon nos sources, un d’entre eux se serait assoupi durant son quart de travail. Un autre aurait été en retard. Une dispute au sujet d’un congé serait survenue entre un syndiqué et un cadre. Un employé aurait également été blâmé pour une publication sur son compte Facebook.

Pour un des travailleurs, qui aurait haussé le ton en s’adressant à un supérieur, la période de suspension totalise 60 heures, soit cinq quarts de travail de douze heures.

La direction d’Alcoa a décliné notre demande d’entrevue, préférant réagir par voie de communiqué. Les mesures disciplinaires concernent des cas isolés et sont imposées pour cause juste et suffisante, indique-t-on. Par souci de confidentialité, nous ne commenterons pas les dossiers personnels des employés.

Quant au syndicat des métallos, qui élira un nouveau président permanent au printemps, il refuse de commenter les informations de Radio-Canada, sauf pour préciser que les suspensions de ses membres seront contestées. On va défendre nos membres , indique la responsable des communications des Métallos, Clairandrée Cauchy.

Interdiction de s’adresser aux journalistes

Par ailleurs, plusieurs travailleurs qui se sont confiés à Radio-Canada ont dit craindre des mesures disciplinaires. Ils auraient reçu la directive de supprimer de leurs réseaux sociaux tout aspect lié au conflit de travail qui s’est terminé le 2 juillet dernier. Alcoa aurait aussi laisser planer qu’ils s’exposent à des sanctions pouvant aller jusqu’au congédiement s’ils s’adressent à des journalistes.

Toujours par écrit, la direction d'Alcoa affirme qu'il n'en est rien. ABI n’a jamais menacé ses employés, notamment en ce qui concerne leur présence dans les médias ou leur liberté d’expression, écrit-on. Le Protocole accepté par les parties et en vigueur depuis le 19 juillet confirme qu’aucun propos diffamatoire ne sera formulé, favorisant des relations de travail respectueuses.

Retour au travail

Depuis la relance des opérations, le 26 juillet, 129 travailleurs seraient de retour à l’usine. Cent nouveaux syndiqués devraient recevoir leur formation à compter d’aujourd’hui. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a injecté 1,4 million $ pour la formation des employés.

Au cours de cette formation, les syndiqués ont reçu la directive de ne pas porter de vêtements qui réfère au conflit de travail.

Depuis le conflit de travail, 163 syndiqués auraient pris leur retraite, dont 16 en date du 1er août.