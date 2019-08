Félix B. Desfossés lance la nouvelle saison de Région zéro 8

Région zéro 8, l’émission du retour à la maison d’ICI Abitibi-Témiscamingue, reprend l’action à compter d’aujourd’hui, 26 août, avec un nouvel animateur à la barre. Félix B. Desfossés et son acolyte réalisateur Alex Perreault sont fiers de vous présenter leur nouvelle équipe de collaboratrices et collaborateurs.

À la chronique musique, ils accueillent le chanteur Dumas qui, chaque semaine, viendra discuter avec Félix de nouveautés musicales et de trésors sortis de sa discothèque. Les deux passionnés musicaux en auront beaucoup à vous faire découvrir.

Le chroniqueur sportif Jeff Drouin, connu pour ses nombreuses implications dans le monde du sport ainsi que ses différentes plateformes web, dont DansLesCoulisses.com, sera à Région zéro 8 deux fois par semaine. Le lundi, il nous proposera un retour sur le week-end et un regard sur la semaine. Le jeudi, il sera accompagné de sa conjointe également chroniqueuse sport, Alexandra Philibert, pour discuter des actualités sportives de la semaine.

Annie-Claude Luneau, qui tenait la barre de l’émission jusqu’à dernièrement, fait toujours partie de l’équipe, bien qu’elle soit occupée à organiser un nouveau projet pour la station. Quotidiennement, elle nous propose un tour d’horizon de l’actualité des régions du Québec.

L’équipe toute valdorienne du balado Quand pensez-vous?, composée de Geneviève Béland, Francis Murphy et Paul-Antoine Martel aura le mandat hebdomadaire de livrer une chronique d’humeur éditoriale avec le ton humoristique et intelligent qu’on leur connaît.

Les Volubiles, improvisateurs humoristiques bien connus dans la région, seront de retour cette année, mais avec une nouvelle formule : des matchs d’impro en direct! Pascal Binette, Luc Drolet, Émilie Villeneuve, Virgil Héroux-Laferté et Olivier Boutin-Martineau seront au rendez-vous une fois aux deux semaines, les jeudis.

Les Volubiles sur scène Photo : Radio-Canada / Félix B. Desfossés

Nellie Brière prendra la chaise de la chronique techno chaque mardi. La Montréalaise aux racines familiales abitibiennes abordera les actualités du monde des réseaux sociaux, de l’Internet et des nouvelles technologies avec ses connaissances approfondies du domaine et la touche d’analyse sociale propres à ses nombreuses interventions médiatiques et tant que conférencière.

Région zéro 8 fera aussi de la place à la créativité radiophonique avec Mélanie Nadeau, de Rouyn-Noranda, qui viendra régulièrement nous faire réfléchir.

Casey Côtes-Turpin, agent de recherche et chargé de cours en Création nouveaux médias à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, revient au sein de l’équipe avec une nouvelle approche. Cette année, il nous proposera ses réflexions sur le développement économique et numérique régional.

L’historien et archiviste à Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Rouyn-Noranda, Sébastien Tessier, sera pour sa part avec l’équipe fréquemment pour répondre à des énigmes historiques régionales.

Tout ça sans oublier le Club des Ex, segment très apprécié du public, qui sera de retour les vendredis en compagnie de Daniel Bernard, Jean-Claude Beauchemin, mais aussi de nouveaux collaborateurs qui viendront se joindre aux débats, dont Guy Leclerc.

D’ailleurs, la politique sera analysée sous tous ses angles par les chroniqueurs François Brousseau (international), Alec Castonguay (fédéral) et Rafaël Jacob (États-Unis).

L'équipe quotidienne sera complétée par Lise Millette aux actualités et Marie-Hélène Paquin sur le web.