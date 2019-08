Ottawa fait appel au privé pour déglacer le nord du N.-B. plus tôt au printemps

L'entente sera éventuellement conclue pour permettre à la Garde côtière de faire appel à des brise-glace du privé pour ouvrir des ports locaux aux activités de pêche dès l’hiver prochain.

Le député libéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, souhaite que les activités de pêche commencent le plus tôt possible au nord du Nouveau-Brunswick. Photo : Pêches et Océans Canada

Notre gouvernement fait tout ce qu'il peut pour permettre aux activités de pêche de commencer le plus tôt possible. La sécurité des pêcheurs demeure notre priorité. L'obtention d'un soutien supplémentaire de la Garde côtière pour le déglaçage aidera à permettre, lorsqu'il est sécuritaire de le faire, de commencer plus tôt les activités de pêche , a affirmé dans un communiqué le député libéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier.

Cette initiative appuiera l'ouverture des pêches printanières, dans le golfe du Saint-Laurent, au moment où la demande de déglaçage est à son maximum.

Les pêcheurs, tout comme Pêches et Océans Canada, s'entendent pour dire qu'une saison de pêche hâtive permettrait de limiter la mortalité de baleines noires. Des glaces épaisses empêchent toutefois la réalisation de cet objectif année après année.