Alignement de l'Océanic : « Soyons patients », dit Serge Beausoleil

Après avoir perdu ses quatre matchs pré-saison, l'Océanic de Rimouski annonce son alignement. L'entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic, Serge Beausoleil, dit qu'il « se donne du temps » pour mettre les choses en place et demande aux partisans d'être patients et de faire confiance à leur équipe.

En point de presse lundi matin, M. Beausoleil a admis qu'il n'avait pas tous les éléments en main pour bien entourer son joueur vedette, Alexis Lafrenière, qui évoluera pour sa dernière saison au sein de l'équipe rimouskoise.

On a les éléments pour être déjà très compétitifs. [...] Oui on a du travail à faire, mais je pense qu'on est extrêmement bien positionnés , a-t-il affirmé.

À la fin du camp d'entraînement, l'Océanic compte 16 attaquants, 8 défenseurs et 2 gardiens de but. Parmi eux évoluent trois joueurs européens et quatre athlètes de 20 ans, alors que la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) autorise seulement deux joueurs européens et trois joueurs de 20 ans au sein de chaque équipe.

On a fait quelque chose d'excellent avec toute l'équipe pendant ce camp de sélection là et ç'a été d'aller chercher des éléments qui vont nous servir tout au long de la saison en profondeur, mais aussi d'accumuler des choix importants pour la suite des choses. Serge Beausoleil, entraîneur-chef de l'Océanic

M. Beausoleil a souligné que le marché est saturé de bons joueurs actuellement. On s'est adaptés par rapport aux offres qui étaient sur la table, mais elles n'étaient pas nombreuses , dit-il.

Il ajoute que les transactions de mi-saison seront importantes et que l'Océanic mettra le prix pour recruter les éléments manquants cet hiver.

Antoine Leblanc (repêché par l'Océanic) lors du repêchage junior à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, en 2017. (Archives) Photo : Radio-Canada / René Levesque

Un nombre impressionnant de sept hockeyeurs de la région demeurent avec l'équipe : les vétérans Ludovic Soucy de La Pocatière, Nathan Ouellet de Rivière-du-Loup, Anthony D'Amours de Trois-Pistoles ainsi que les recrues Raphaël Audet et Luka Verreault de Rimouski et Christophe Chiasson des Îles-de-la-Madeleine.

L'Océanic a également annoncé lundi matin qu'elle faisait l'acquisition d'Antoine Leblanc, un défenseur natif de Sainte-Luce qui évoluait avec le Titan d’Acadie-Bathurst depuis l'an dernier.

Avec la collaboration de René Levesque