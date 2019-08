Une rentrée sous l’égide de la politique sur les violences à caractère sexuel à l’UQAC

Cette nouvelle politique a été concoctée pour se conformer à la nouvelle loi sur le sujet adoptée par Québec. Celle-ci entrera officiellement en vigueur le 1er septembre, mais la politique s’applique déjà tranquillement au sein de l’institution.

Des formations ont déjà été données aux responsables des initiations, à des professeurs et des représentants syndicaux. Le recteur et le vice-recteur ont aussi été formés.

Le pavillon principal de l'Université du Québec à Chicoutimi Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Des formations en ligne seront offertes aux étudiants dans les prochaines semaines pour s’assurer que le concept de consentement soit clair pour tous.

Grosso modo, dès que le consentement n’est plus là, c’est inacceptable. Et c’est quoi consentir à quelque chose? C’est être libre de dire oui. Marie-Karlynn Laflamme, porte-parole de l'UQAC

Des modifications à venir?

La politique adoptée par l’ UQACUniversité du Québec à Chicoutimi pourrait toutefois être révisée sous peu. Cette perspective inquiète certains professeurs et étudiants. Ils espèrent qu’ils seront consultés si des changements sont apportés.

Nous, la politique, on l’aimait bien. On l’aime encore, mentionne Véronique Simard, du Mouvement des associations générales des étudiants de l’UQAC. On veut s’assurer qu’elle soit appliquée un peu comme elle a été écrite, et si elle doit être révisée, on veut s’assurer qu’une consultation soit faite auprès de toute la communauté universitaire, les étudiants, mais aussi les enseignants et les employés.

Le conseil d’administration de l’université régionale pourrait adopter des modifications à sa politique à la mi-septembre.

D'après les informations de Mélissa Savoie-Soulières