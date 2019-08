Traces de drogues dans les eaux usées : les hauts et les bas d’Halifax

La ville d’Halifax se distingue en matière de consommation de cannabis et de méthamphétamine dans une nouvelle étude mesurant les résidus de plusieurs drogues dans les eaux usées municipales.

Une équipe de chercheurs a étudié des échantillons d’eaux usées prélevés de mars 2018 à février 2019 à l'entrée des usines de traitement à Halifax, Montréal, Toronto, Edmonton et Vancouver.

Le rapport publié lundi par Statistique Canada démontre certaines différences importantes qui concernent Halifax.

On voyait que parmi nos cinq villes pilotes [...] la consommation de cannabis était beaucoup plus élevée à Montréal et à Halifax que dans les trois autres villes. Au niveau de la méthamphétamine, c’est complètement le contraire. La consommation était beaucoup plus faible que dans les quatre autres villes qui ont participé à l’essai pilote , souligne une chef en méthodologie chez Statistique Canada, Caroline Pelletier.

Quant au cannabis, les chercheurs retenaient comme marqueur le composé appelé THC-COOH11-nor-9-carboxy-tétrahydrocannabinol , qui est produit par l’organisme après la consommation de cette drogue. Ils ont mesuré à Montréal et à Halifax des charges de 2,5 à 3,8 fois plus élevées que dans les trois autres villes.

Les concentrations de méthamphétamine décelées dans les eaux usées d’Halifax sont les plus faibles des cinq villes, soit 14 grammes par million de personnes par semaine. C’est six fois moins qu’à Toronto, la deuxième ville ayant les concentrations les plus faibles. La moyenne des cinq villes est de 269 grammes par million de personnes par semaine.

Les chercheurs ont décelé peu de variations entre Halifax et les autres villes en matière de consommation de cocaïne et d’opioïdes (codéine et morphine).

Tester des échantillons d'eaux usées municipales comporte des avantages, selon Statistique Canada. La méthode est peu coûteuse et rapide à exécuter. Elle permet de mesurer des fluctuations durant la période de l’étude ainsi que d’estimer la quantité totale d’une drogue consommée.

La méthode comporte aussi des limites. Par exemple, elle ne permet pas de savoir si les drogues en question proviennent d’une source légale ou non, explique Caroline Pelletier. Elle ne donne aucun renseignement non plus sur les consommateurs de ces drogues

Les résultats des prochaines études du genre aideront les chercheurs à comprendre l'évolution de la consommation des drogues chez les Canadiens.

Avec des renseignements de Jean-Philippe Hughes